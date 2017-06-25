Блогеры снимают в Новосибирске фильм о фантастических трюках

Красноярские блогеры сфотографировались на крыше на фоне здания ГПНТБ СО РАН
Красноярские блогеры сфотографировались на крыше на фоне здания ГПНТБ СО РАН

Видеоблогер из Красноярска Валерий Тетерев с командой канала YouTube «Экстремальная кухня» приехали в Новосибирск для съёмок сибирских спортсменов по трикингу. 


«Трикинг — это спортивное движение, которое сочетает движения боевых искусств, гимнастики и капоэйры. Само слово "трикинг" означает "трюк". Сейчас мы снимаем документальный фильм о трикерах, поэтому приехали в Новосибирск — здесь живут одни мировые чемпионы и атлеты высокого уровня», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Владимир Тетерев. 


Как пояснили организаторы съёмок, в Новосибирске живёт атлет Илья Ишмурзин — один из самых известных трикеров России и мира, и Владимир Немировской — один из первых трикеров в России. Оба спортсмена дали интервью красноярским блогерам. В Новосибирске съёмки проходят с 23 по 25 июня.



Команда «Экстремальной кухни» уже съездила в Абакан и Новокузнецк. После Новосибирска они планируют отправится либо в Санкт-Петербург, либо во Владивосток — именно в этих двух городах живёт наибольшее количество трикеров. 


Работу над фильмом «Tricking I Сan Be A Hero» планируют завершить к новому году, планируется показ в крупных кинотеатрах.


Тренировки в экстрим-центре Coober в Новосибирске
Тренировки в экстрим-центре Coober в Новосибирске


«В 90-х не был распространен брейк-данс, но со временем он стал всем известен. С трикингом происходит то же самое — это новое течение, зародившееся совсем недавно и набирающее обороты. Задача фильма — популяризировать эту экстремальную культуру, у нас уже есть мировые чемпионы и атлеты высокого уровня», — добавил Тетерев.


Последний раз запечатлеть пейзажи Новосибирска на пленке режиссёры хотели не так давно — 

в конце мая московский продюсер Марк Рассказов сообщил, что планирует снять в Новосибирске криминальный полнометражный фильм и телесериал с чёрным юмором.

Мария Шевлягина
Фото и видео Василия Татарникова

Прочтений: 1083
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено