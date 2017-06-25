Блогеры снимают в Новосибирске фильм о фантастических трюках

Красноярские блогеры сфотографировались на крыше на фоне здания ГПНТБ СО РАН

Видеоблогер из Красноярска Валерий Тетерев с командой канала YouTube «Экстремальная кухня» приехали в Новосибирск для съёмок сибирских спортсменов по трикингу.





«Трикинг — это спортивное движение, которое сочетает движения боевых искусств, гимнастики и капоэйры. Само слово "трикинг" означает "трюк". Сейчас мы снимаем документальный фильм о трикерах, поэтому приехали в Новосибирск — здесь живут одни мировые чемпионы и атлеты высокого уровня», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Владимир Тетерев.





Как пояснили организаторы съёмок, в Новосибирске живёт атлет Илья Ишмурзин — один из самых известных трикеров России и мира, и Владимир Немировской — один из первых трикеров в России. Оба спортсмена дали интервью красноярским блогерам. В Новосибирске съёмки проходят с 23 по 25 июня.











Команда «Экстремальной кухни» уже съездила в Абакан и Новокузнецк. После Новосибирска они планируют отправится либо в Санкт-Петербург, либо во Владивосток — именно в этих двух городах живёт наибольшее количество трикеров.







Работу над фильмом «Tricking I Сan Be A Hero» планируют завершить к новому году, планируется показ в крупных кинотеатрах.





Тренировки в экстрим-центре Coober в Новосибирске





«В 90-х не был распространен брейк-данс, но со временем он стал всем известен. С трикингом происходит то же самое — это новое течение, зародившееся совсем недавно и набирающее обороты. Задача фильма — популяризировать эту экстремальную культуру, у нас уже есть мировые чемпионы и атлеты высокого уровня», — добавил Тетерев.







Последний раз запечатлеть пейзажи Новосибирска на пленке режиссёры хотели не так давно —

в конце мая московский продюсер Марк Рассказов сообщил, что планирует снять в Новосибирске криминальный полнометражный фильм и телесериал с чёрным юмором.