На площади Ленина начали праздновать День города

Одна из первых работающих праздничных выставок на ул. Ленина

25 июня на пл. Ленина в честь 124-летия Новосибирска в 12:00 стартовала праздничная программа.







На ступенях мэрии в 12:00 началась постановка от детских творческих коллективов «Мы спасем!» в честь Года экологии. После неё мэр Новосибирска Анатолий Локоть даст старт всем праздничным мероприятиям, запланированным на этот день во всех районах города.

На главной сцене города, расположенной возле дома на ул. Красный проспект, 37, начался концерт.







На ул. Орджоникидзе от ул. Советской до пл. Ленина развернулась уличная выставка достижений «Люди — дела». Здесь же пройдёт «Шоу экскаваторов». На улице уже стоит пожарная техника с показом пожарных ретроавтомобилей, хотя ещё запланирован показ моделей самолётов и летных планеров СибНИА им. Чаплыгина.







На ул. Ленина, которая в этот день стала пешеходной, будет работать площадка национальных кухонь, которые представляют 15 ресторанов и кафе. Горожан ждёт корейская, балканская, армянская, азербайджанская, итальянская, северная, бурято-монгольская, китайская кухни.



Возле кинотеатра «Победа», расположенного рядом с пл. Ленина, работают художественные площадки, ярмарки вещей ручной работы.







Помимо этого, в этот день пройдёт масса концертов, выставок, соревнований, игр и пр. Редакция НГС следит за праздником в режиме онлайн на протяжении всего дня.

