«Алло, мама»: девушка на Subaru протаранила двери магазина
Девушка-водитель Subaru Impreza врезалась в двери магазина «Алло Мама», расположенного на цокольном этаже в доме на ул. Каменская, 78/2
Авария произошла около 9:00 25 июня на ул. Каменской. «Я мимо проходил аварии.
Девушка была за рулём — кто-то говорит, что пьяная была, кто-то говорит, что трезвая. Машина у неё была разбита прилично так — испорчены капот, крылья передние все. Стекло лобовое вроде не было разбито. Чуть-чуть поврежден вход, не так сильно, как машина»,
— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Михаил.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по НСО,
в аварии девушка-водитель не пострадала, на момент приезда ГИБДД она уже договорилась с владельцем магазина о возможном возмещении ущерба.
В минувшую пятницу подобная авария произошла в центре города на ул. Красный проспект, но тогда не обошлось без пострадавших — 28-летний водитель «Лексуса», пытаясь избежать столкновения с «Субару», заехал на тротуар и врезался в веранду летнего кафе. В аварии пострадала женщина-пешеход.
Мария Шевлягина
Фото читателя НГС (1, 2)