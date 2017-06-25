«Алло, мама»: девушка на Subaru протаранила двери магазина

Авария произошла напротив Центрального рынка утром 25 июня
Авария произошла напротив Центрального рынка утром 25 июня

Девушка-водитель Subaru Impreza врезалась в двери магазина «Алло Мама», расположенного на цокольном этаже в доме на ул. Каменская, 78/2


Авария произошла около 9:00 25 июня на ул. Каменской. «Я мимо проходил аварии. 


Девушка была за рулём — кто-то говорит, что пьяная была, кто-то говорит, что трезвая. Машина у неё была разбита прилично так — испорчены капот, крылья передние все. Стекло лобовое вроде не было разбито. Чуть-чуть поврежден вход, не так сильно, как машина», 


— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Михаил.


Девушка-водитель не пострадала в аварии
Девушка-водитель не пострадала в аварии


Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по НСО,


в аварии девушка-водитель не пострадала, на момент приезда ГИБДД она уже договорилась с владельцем магазина о возможном возмещении ущерба.


В минувшую пятницу подобная авария произошла в центре города на ул. Красный проспект, но тогда не обошлось без пострадавших — 28-летний водитель «Лексуса», пытаясь избежать столкновения с «Субару», заехал на тротуар и врезался в веранду летнего кафе. В аварии пострадала женщина-пешеход.

Мария Шевлягина
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