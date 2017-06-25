Бетонный разделитель закрыл стихийную парковку на Красном проспекте
В субботу, 24 июня, дорожники установили на Красном проспекте бетонный разделитель, чтобы предотвратить стихийную парковку в середине проезжей части.
То, что дорожные рабочие устанавливают разделитель на Красном проспекте в районе его пересечения с ул. Писарева, очевидец заметил около полудня.
Ранее стихийную парковку на участке Красного проспекта от путепровода до ул. Писарева обнаружили новосибирские прокуроры. «В том месте имеется дорожная разметка как проезжей части: сплошная разделительная полоса, никаких разделительных полос для парковки автомобилей нет, никаких знаков нет, это является проезжей частью», — рассказывала помощник прокурора Новосибирска Елена Скотникова.
Прокуратура поручила полиции и мэрии разобраться с этой ситуацией.
После этого в городской ГИБДД со ссылкой на мэрию сообщили, что по программе «Безопасные и качественные дороги» до 25 июня на участке от ул. Писарева до путепровода сделают разделитель.
Ольга Хмелевская
Фото Андрея Кузнецова