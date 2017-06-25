Бетонный разделитель закрыл стихийную парковку на Красном проспекте

Разделитель на месте стихийной парковки
Разделитель на месте стихийной парковки

В субботу, 24 июня, дорожники установили на Красном проспекте бетонный разделитель, чтобы предотвратить стихийную парковку в середине проезжей части.


То, что дорожные рабочие устанавливают разделитель на Красном проспекте в районе его пересечения с ул. Писарева, очевидец заметил около полудня.


Ранее стихийную парковку на участке Красного проспекта от путепровода до ул. Писарева обнаружили новосибирские прокуроры. «В том месте имеется дорожная разметка как проезжей части: сплошная разделительная полоса, никаких разделительных полос для парковки автомобилей нет, никаких знаков нет, это является проезжей частью», — рассказывала помощник прокурора Новосибирска Елена Скотникова.


Прокуратура поручила полиции и мэрии разобраться с этой ситуацией.


После этого в городской ГИБДД со ссылкой на мэрию сообщили, что по программе «Безопасные и качественные дороги» до 25 июня на участке от ул. Писарева до путепровода сделают разделитель.

Ольга Хмелевская
Фото Андрея Кузнецова

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