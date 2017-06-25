В Заельцовском парке утонул юноша — он едва не утащил под воду подругу

19-летний юноша чуть не утянул под воду девушку, с которой купался
19-летний юноша чуть не утянул под воду девушку, с которой купался

Вечером 24 июня в Новосибирске на пляже в Заельцовском парке 19-летний юноша погиб во время купания с девушкой.


Около 18:00 новосибирец отдыхал с компанией. «Парень с девушкой от душной погоды решили пойти охладиться [в воде].


Они зашли по пояс в воду, зная, что он не умеет плавать, а там довольно сильное течение. Течение в какой-то момент усилилось — их начало уносить. Девушку успели схватить, хотя она держала парня за руку, но он в то время уже нахлебался воды. Её успели вытащить, а вот парня унесло»,


— рассказала в переписке в социальной сети «ВКонтакте» корреспонденту НГС.НОВОСТИ родственница погибшего.


Следователи подтвердили гибель 19-летнего новосибирца. «Пошёл купаться в районе реки Обь возле ул. Сухарная. До сих пор тело не извлечено. В Оби всегда течение интенсивное. В отношении него нет сведений, что он был пьян», — рассказал старший помощник руководителя управления СУ СК РФ по НСО Алексей Максименко.


С начала года утонули уже более 13 мужчин в Новосибирской области. Спасатели называют основной причиной гибели купание в запрещённых для этого местах. В середине июня спасатели перечислили все разрешённые для купания пляжи — пляж в Заельцовском парке в этот список не вошёл.

Мария Шевлягина
Фото Анны Золотовой

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