В Новосибирске открылась выставка фотографий собак и кошек с тяжёлой судьбой
В субботу, 24 июня, в новосибирском ТРК «Ройял парк» открылась выставка фотопортретов собак и кошек, которые стали счастливыми благодаря тому, что обрели любящих хозяев.
Фотовыставка «Я дома!» заработала на первом этаже торгово-развлекательного комплекса. Всего на выставке представлено 18 фотопортретов, с которых смотрят красивые, лощёные животные, в прошлом бывшие бездомными, несчастными и испуганными. Каждый снимок сопровождается текстом, в котором рассказывается о судьбе фотомодели, сообщила НГС.НОВОСТИ куратор выставки, представитель благотворительного фонда помощи животным «Варежка» Марина Бадика.
«Над этой фотовыставкой работали 2 фотографа – это Олег Кугаев и Вера Сальницкая. Мы решили показать животных, которые раньше были подопечными нашего фонда "Варежка", а теперь устроены в семьи. Мы хотели показать, что они ухоженны, их любят, они обласканы. Также мы хотели показать тех людей, которые взяли на себя ответственность за этих животных. Собственно, животные – не совсем главные герои на нашей выставке. Важно было показать их в семье, какими они стали в ней, как изменились. Раньше они были травмированные, напуганные, а теперь расцвели, похорошели, выздоровели, они живут в счастье, в спокойствии. Им больше нечего бояться», - пояснила Марина Бадика.
Выставка продлится месяц - до 25 июля.
В Новосибирске достаточно часто проходят фотовыставки, посвящённые собакам и кошкам. Например, в начале года в галерее "Непокоренные" в ТРК "Сибирский молл" работала выставка фотографий с эмоциями хаски. На ней было представлено около 40 фоторабот.
Ольга Хмелевская
Фото Матвея Кугаева (1), Веры Сальницкой (2), Олега Кугаева (3, 4), Марины Бадика (5)