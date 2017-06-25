В Новосибирске открылась выставка фотографий собак и кошек с тяжёлой судьбой

Выставка состоит из 18 фоторабот

В субботу, 24 июня, в новосибирском ТРК «Ройял парк» открылась выставка фотопортретов собак и кошек, которые стали счастливыми благодаря тому, что обрели любящих хозяев.







Фотовыставка «Я дома!» заработала на первом этаже торгово-развлекательного комплекса. Всего на выставке представлено 18 фотопортретов, с которых смотрят красивые, лощёные животные, в прошлом бывшие бездомными, несчастными и испуганными. Каждый снимок сопровождается текстом, в котором рассказывается о судьбе фотомодели, сообщила НГС.НОВОСТИ куратор выставки, представитель благотворительного фонда помощи животным «Варежка» Марина Бадика.







«Над этой фотовыставкой работали 2 фотографа – это Олег Кугаев и Вера Сальницкая. Мы решили показать животных, которые раньше были подопечными нашего фонда "Варежка", а теперь устроены в семьи. Мы хотели показать, что они ухоженны, их любят, они обласканы. Также мы хотели показать тех людей, которые взяли на себя ответственность за этих животных. Собственно, животные – не совсем главные герои на нашей выставке. Важно было показать их в семье, какими они стали в ней, как изменились. Раньше они были травмированные, напуганные, а теперь расцвели, похорошели, выздоровели, они живут в счастье, в спокойствии. Им больше нечего бояться», - пояснила Марина Бадика.







Выставка продлится месяц - до 25 июля.







Пса Фиксика нашли на обочине загородной дороги летом 2015 года. Вердикт врачей был неутешительным: пёс лишился способности ходить на всех четырех лапах из-за пули, которая перебила ему позвоночник. Инна взяла к себе Фиксика на реабилитацию, пока для него не найдется хозяин.



«Страшно подумать, как Фиксик станет частью чьей-то другой семьи? Ведь он уже наш! Мысль, что мы можем его потерять, стала невыносимой. С первого дня мы с Фиксиком доказывали друг другу: он - идеальная собака для нас, а мы - идеальная семья для него», - цитируют Инну организаторы выставки.





Фунтика спасли с улицы два года назад. Пожилой пёс брел вдоль дороги, куда глаза глядят. Он был измучен путешествием, похож на огромный скатавшийся валенок: большой, тяжелый и неповоротливый. А сегодня это залюбленный, счастливый Фунт, у которого есть свой дом, рассказывают организаторы выставки.



«С первого взгляда угораздило по самые чёрные лохматые уши влюбиться в эту огромную злющую кобелюгу. Конечно, было сложно, через многое пришлось пройти, чтобы "одомашнить" старого уличного бродягу и добиться того, чтобы он вновь поверил в людскую доброту и любовь. Ни острые зубы, ни "подарочки" на ковре, ни "серенады" всю ночь напролет - ничто не смутит вас, если это ваша собака, а почувствуете вы это с первой секунды, с первого взгляда в безмерно глубокие собачьи карие глаза», — говорит Наталья про своего пса.





Асю нашли в лютый мороз во дворе жилого дома. Собака была изуродованы: три лапы были сломаны, застарелые переломы срослись неправильно. От этого лапы были неестественно вывернуты и смотреть на то, как «ходит» собака было невыносимо, рассказывают в фонде «Варежка».



После нескольких операций и длительной поддерживающей терапии Ася смогла встать на все четыре лапы. Сейчас она полна энергии, это эксцентричная, жизнелюбивая и благодарная собака. «Всепоглощающая любовь и немного истерики - вот из чего состоит Ася», — говорит ее спасительница и хозяйка Анна.





На выставке





В Новосибирске достаточно часто проходят фотовыставки, посвящённые собакам и кошкам. Например, в начале года в галерее "Непокоренные" в ТРК "Сибирский молл" работала выставка фотографий с эмоциями хаски. На ней было представлено около 40 фоторабот.