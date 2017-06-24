В «Глобус» привезли две сотни симпатичных породистых котиков

В выставке принимают участие более 200 кошек

Сегодня, 24 июня, в новосибирском театре «Глобус» открылась международная выставка кошек, которая продлится два дня.







В международной выставке «Кошки и город» участвуют больше 200 животных разных пород, рассказала НГС.НОВОСТИ руководитель новосибирского клуба элитных кошек «Королевская династия» (организатор выставки) Светлана Анисимова.





Кроме участников из Новосибирска, на выставку приехали коты из других городов Сибири и даже из дальневосточного Якутска.





Приуроченная ко Дню города выставка кошек проводится в «Глобусе» уже 16-й год подряд





Всего на выставке представлены около 20 пород кошек. «Из каких-то таких диковинных, наверное, только, американский кёрл – самая такая диковинная. Остальные все, в общем-то, известные горожанам породы: британцы, мейн-куны, бенгальские кошки, донские сфинксы, канадские сфинксы, петербургские сфинксы, сибирские кошки, корниш-рексы, скоттиш-фолды, скоттиш-страйты, хайленд-фолды», - сообщила Светлана Анисимова.





По её словам, эксперты, съехавшиеся из разных городов России, оценивают, насколько участницы выставки соответствуют стандартам своей породы, и выбирают победителей. Кроме того, в программе выставки есть специальная номинация для беспородных кошек.





Чтобы полюбоваться на хвостатых участниц выставки, зрителям нужно заплатить за вход





Взрослый билет на выставку стоит 200 руб., пенсионерам, студентам и детям вход обойдется дешевле.





Кроме того, на выставке можно договориться с заводчиками о покупке породистых котят, пояснила Светлана Анисимова





Грациозные участники выставки









Выставка длится два дня





Выставки породистых кошек проходят в Новосибирске регулярно. Например, две недели назад более 150 кошек приняли участие в международной шоу-выставке в бассейне «Спартак».