Новосибирцы устроили зажигательные танцы на парковке у «МЕГИ»

Сегодняшний день фестиваля посвящен танцевальным выступлениям и баттлам
Сегодняшний день фестиваля посвящен танцевальным выступлениям и баттлам

Больше сотни новосибирцев собрались 24 июня возле ТЦ «МЕГА» на открытии фестиваля уличной культуры «Urban Fest» 


Сегодня на новой площадке «Вкус лета», появившейся на парковке у ТЦ «Мега», открылся фестиваль уличной культуры «Urban Fest». Фестиваль обещает познакомить всех желающих с разнообразием молодежной урбан-культуры, её направлениями в моде, спорте, танцах и дизайне.


По данным ТЦ «Мега», фестиваль продлится в течение трёх недель: с 24 июня по 9 июля по субботам и воскресеньям. В каждый из выходных дней будет раскрываться одно из направлений, а завершится фестиваль масштабным ди-джей баттлом и музыкальными выступлениями.


Уже сегодня с 13:00 на площадке можно было увидеть танцевальные выступления и баттлы.


Новосибирцы делятся своими впечатлениями от фестиваля в соцсети Instagram:


 

После закрытия сессии сразу баттлиться на URBAN FEST😎 #urbanfest#mega#dance#dancehall

Публикация от Elena Samdanova (@lena_samdanova)


Наши детки🤗#dancehall #fraulesdancecentre #отчетныйконцерт

Публикация от Краева Юленька (@kraevayuli)



Молодежные уличные фестивали в нашем городе не редкость. В начале июня новосибирцы вышли показать себя на фестивале молодежных субкультур «Знаки»

Алёна Золотухина
Фото Густаво Зырянова
Видео instagram.com (1-3), Густаво Зырянова (4)

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