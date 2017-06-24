Новосибирцы устроили зажигательные танцы на парковке у «МЕГИ»
Больше сотни новосибирцев собрались 24 июня возле ТЦ «МЕГА» на открытии фестиваля уличной культуры «Urban Fest»
Сегодня на новой площадке «Вкус лета», появившейся на парковке у ТЦ «Мега», открылся фестиваль уличной культуры «Urban Fest». Фестиваль обещает познакомить всех желающих с разнообразием молодежной урбан-культуры, её направлениями в моде, спорте, танцах и дизайне.
По данным ТЦ «Мега», фестиваль продлится в течение трёх недель: с 24 июня по 9 июля по субботам и воскресеньям. В каждый из выходных дней будет раскрываться одно из направлений, а завершится фестиваль масштабным ди-джей баттлом и музыкальными выступлениями.
Уже сегодня с 13:00 на площадке можно было увидеть танцевальные выступления и баттлы.
Новосибирцы делятся своими впечатлениями от фестиваля в соцсети Instagram:
Молодежные уличные фестивали в нашем городе не редкость. В начале июня новосибирцы вышли показать себя на фестивале молодежных субкультур «Знаки».
Алёна Золотухина
Фото Густаво Зырянова
Видео instagram.com (1-3), Густаво Зырянова (4)