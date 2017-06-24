Новосибирцы устроили зажигательные танцы на парковке у «МЕГИ»

Сегодняшний день фестиваля посвящен танцевальным выступлениям и баттлам

Больше сотни новосибирцев собрались 24 июня возле ТЦ «МЕГА» на открытии фестиваля уличной культуры «Urban Fest»





Сегодня на новой площадке «Вкус лета», появившейся на парковке у ТЦ «Мега», открылся фестиваль уличной культуры «Urban Fest». Фестиваль обещает познакомить всех желающих с разнообразием молодежной урбан-культуры, её направлениями в моде, спорте, танцах и дизайне.







По данным ТЦ «Мега», фестиваль продлится в течение трёх недель: с 24 июня по 9 июля по субботам и воскресеньям. В каждый из выходных дней будет раскрываться одно из направлений, а завершится фестиваль масштабным ди-джей баттлом и музыкальными выступлениями.







Уже сегодня с 13:00 на площадке можно было увидеть танцевальные выступления и баттлы.







Новосибирцы делятся своими впечатлениями от фестиваля в соцсети Instagram:





Моя девочка - бомба 💣🔥😍 #нск#танцынск#dh#dancehall#dhk#novosibirsk#nsk54#battle#siberia#girl#dancers#dancensk#dhk#kids#dancehallkids#новосибирск#fraulesdancecentre#меганск#summer#dancehallbattle#июнь#жара#like#beuty#dance#вкуслета Публикация от Анастасия (@nastena__nsk) Июн 24 2017 в 1:51 PDT





После закрытия сессии сразу баттлиться на URBAN FEST😎 #urbanfest#mega#dance#dancehall Публикация от Elena Samdanova (@lena_samdanova) Июн 24 2017 в 1:04 PDT





Наши детки🤗#dancehall #fraulesdancecentre #отчетныйконцерт Публикация от Краева Юленька (@kraevayuli) Июн 24 2017 в 12:48 PDT









Молодежные уличные фестивали в нашем городе не редкость. В начале июня новосибирцы вышли показать себя на фестивале молодежных субкультур «Знаки».

