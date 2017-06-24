Новосибирские школьники замуровали в сквере капсулу с письмом к потомкам

Капсулу с письмом замуровали на 26 лет

Сегодня, 24 июня, выпускники школ Дзержинского района Новосибирска заложили в сквере капсулу для потомков, которые должны будут вскрыть её через 26 лет.







Днём жители Дзержинского района собрались в сквере возле школы № 178, чтобы заложить капсулу времени у основания памятника «Детям — труженикам тыла».







Как рассказал НГС.НОВОСТИ глава администрации Дзержинского района Александр Полищук, идея составить послание потомкам принадлежит выпускникам, которые в этом году закончили школы с золотыми медалями.







«У нас в этом году 70 золотых медалистов, они и составляли текст послания будущим поколениям», — пояснил глава района.







По словам Александра Полищука, в своем письме отличники выражают надежду на то, что следующее поколение будет жить лучше, что в мире появятся новые технологии, в том числе и благодаря авторам этого послания. Свое письмо выпускники вложили в цилиндрическую капсулу с эмблемой Дзержинского района. Дожидаться адресатов, которые её вскроют, капсула будет под плитами рядом с памятником.





«Вскрывать эту капсулу будем в 2043 году — на 150-летие города Новосибирска», — рассказал Александр Полищук.





Капсула времени с эмблемой Дзержинского района





Церемония закладки капсулы





На мероприятии царила праздничная атмофера





Капсулу с письмом вскроют в 2043 году



