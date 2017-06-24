Полсотни новосибирцев отметили День города забегом по Инюшенскому бору

Забег на дистанцию 5 км

Сегодня, 24 июня, накануне Дня города в Новосибирске состоялся праздничный забег для любителей бега и активного образа жизни «Привет, Новосибирск».





Открытый городской забег «Привет, Новосибирск» прошел в Инюшенском бору, рядом с лыжной базой «Буревестник». Забег организовала Школа экстремального бега «ЯБЕГУ».







«Вот уже несколько лет мы стараемся привить горожанам любовь к спорту и искренне хотим, чтобы Новосибирск стал самым "бегающим" городом в России. Конечно, мы не могли остаться в стороне от празднования Дня города и посвятили ему свой очередной забег», — рассказал главный организатор забега Ольга Новосёлова.







Разминка перед забегом





Участникам забега предлагалось на выбор две дистанции: 5 км и 15 км. В итоге в забеге на меньшую дистанции приняли участие 29 человек — 15 женщин и 14 мужчин. Дистанцию 15 км преодолели 28 человек — 20 мужчин и 8 женщин. Самой юной участницей забега стала 17-летняя Наталья Леонтьева. Самому старшему бегуну, Илье Куриленко, 46 лет.







Старт забега





Каждый участник забега «Привет, Новосибирск», успешно финишировавший на выбранной дистанции, получил памятную медаль. Среди женщин дистанцию 5 км быстрее всех пробежала Татьяна Матюшкина, а дистанцию 15 км — Оксана Емельянова. Среди мужчин быстрее всех оказались Иван Катанов (в забеге на 5 км) и Заушицин Егор (в забеге на 15 км).





Забег на 15 км





Победительницы на дистанции 5 км с организатором Ольгой Новосёловой (крайняя справа)





Абсолютный победитель на дистанции 15 км Егор Заушицин





В начале июня в Новосибирске прошёл ещё один необычный забег — вертикальный: спортсмены и любители бега забежали на 22-й этаж Gorskiy city hotel.

