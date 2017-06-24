Полсотни новосибирцев отметили День города забегом по Инюшенскому бору

Забег на дистанцию 5 км 
Забег на дистанцию 5 км 

Сегодня, 24 июня, накануне Дня города в Новосибирске состоялся праздничный забег для любителей бега и активного образа жизни «Привет, Новосибирск».


Открытый городской забег «Привет, Новосибирск» прошел в Инюшенском бору, рядом с лыжной базой «Буревестник». Забег организовала Школа экстремального бега «ЯБЕГУ».


«Вот уже несколько лет мы стараемся привить горожанам любовь к спорту и искренне хотим, чтобы Новосибирск стал самым "бегающим" городом в России. Конечно, мы не могли остаться в стороне от празднования Дня города и посвятили ему свой очередной забег», — рассказал главный организатор забега Ольга Новосёлова.


Разминка перед забегом
Разминка перед забегом


Участникам забега предлагалось на выбор две дистанции: 5 км и 15 км. В итоге в забеге на меньшую дистанции приняли участие 29 человек — 15 женщин и 14 мужчин. Дистанцию 15 км преодолели 28 человек — 20  мужчин и 8 женщин.  Самой юной участницей забега стала 17-летняя Наталья Леонтьева. Самому старшему бегуну, Илье Куриленко, 46 лет.


Старт забега
Старт забега


Каждый участник забега «Привет, Новосибирск», успешно финишировавший на выбранной дистанции, получил памятную медаль. Среди женщин дистанцию 5 км быстрее всех пробежала Татьяна Матюшкина, а дистанцию 15 км — Оксана Емельянова. Среди мужчин быстрее всех оказались Иван Катанов (в забеге на 5 км) и Заушицин Егор (в забеге на 15 км). 


Забег на 15 км
Забег на 15 км


Победительницы на дистанции 5 км с организатором Ольгой Новосёловой (крайняя справа)
Победительницы на дистанции 5 км с организатором Ольгой Новосёловой (крайняя справа)


Абсолютный победитель на дистанции 15 км Егор Заушицин 
Абсолютный победитель на дистанции 15 км Егор Заушицин 


В начале июня в Новосибирске прошёл ещё один необычный забег — вертикальный: спортсмены и любители бега забежали на 22-й этаж Gorskiy city hotel.

Ольга Горностаева
Фото Алексея Асанова

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