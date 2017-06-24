Новосибирцы встретили овациями премьеру мюзикла о бравом французском солдате

На премьере спектакля «Фанфан-Тюльпан»
На премьере спектакля «Фанфан-Тюльпан»

Сегодня, 24 июня, в 18:00 Новосибирский театр музыкальной комедии закрывает театральный сезон мюзиклом «Фанфан-Тюльпан», билетов на спектакль уже не осталось.


Премьера этого мюзикла состоялась накануне вечером.


«Премьера прошла очень успешно, с большим аншлагом. У нас был полный зал. Проданы в общем достаточно давно [билеты на] два спектакля, сегодня второй показ (у нас два состава исполнителей). Мест нет, но до сих пор нам звонят, спрашивают лишние билетики», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе театра музыкальной комедии.


Фото с пресс-показа мюзикла
Фото с пресс-показа мюзикла



Действие спектакля разворачивается во Франции XVIII века, во времена правления Людовика XV. По сюжету главный герой Фанфан записывается в армию, чтобы спастись от преследования родственников девушки, которую он соблазнил. Цыганка нагадала ему, что он будет мужем дочери короля. По дороге в полк Фанфан спасает маркизу де Помпадур и дочь короля от нападения разбойников, получает в благодарность брошь в виде тюльпана, а заодно и второе имя. После этого герой переживёт немало приключений, а судьба его сделает не один авантюрный поворот, прежде чем Фанфан-Тюльпан найдёт своё истинное счастье.

Театр музыкальной комедии @muzkomnsk_ завершает театральный сезон новым мюзиклом "Фан-Фан Тюльпан". Это просто праздник какой-то! Музыка, тексты песен, декорации, костюмы - все прекрасно! Сколько юмора и даже иронии! Особенно в этом смысле мне понравились королевские особы и прусский командующий. 😄 сегодня состоялась премьера, поэтому на сцену вышла вся постановочная группа, было море цветов и аплодисментов было совсем не жалко, потому что они абсолютно заслуженные! В репертуаре театра появилась ещё одна жемчужина! А у меня появилась цель - не только ещё раз сходить на этот спектакль (это однозначно, даже не обсуждается), но и попасть на другой состав, где в главной роли Антон Войналович. Мне кажется, ему роль Фан-Фана очень подойдёт! Спасибо @muzkomnsk_ и всем актёрам за великолепный вечер и море положительных эмоций! Браво! 👏 👏👏 #мойтеатральныйсезон2017 #люблюновосибирск #люблютеатр #новосибирск #фанфантюльпан

Публикация от Гульнара Ш (@shagane2015)

В пресс-службе сообщили, что вчера на премьеру мюзикла приехал московский композитор Андрей Семёнов, который написал музыку к этому спектаклю. 


«Посмотрел, очень доволен результатом, вышел на поклоны, получил свою порцию оваций. <…> Он был очень доволен тем, как режиссер поставил его спектакль, потому что его спектакль ещё идет в московской оперетте, ему есть с чем сравнить. Он очень одобрил нашу постановку, ему понравились молодые артисты, которые у нас поют. В главных ролях вчера были солист Александр Крюков и Анна Фроколо. Роль короля играл Роман Ромашов, принцессы Анриетты — Анна Ставская. В общем, он всех очень похвалил и сегодня он остался на второй спектакль, будет тоже смотреть, сравнивать составы», — рассказали в пресс-службе театра.


В театре отметили, что спектакль «Фанфан-Тюльпан» построен на большом количестве переодеваний, всего для актеров сшили около 100 костюмов. 


«Все отмечают яркую работу Елены Турчаниновой — художника [по костюмам]. Она в этом году получила "Золотую маску", работая в театре "Старый дом" над спектаклем "Снегурочка". У нас она в этом году уже третий спектакль ставит, и, в общем, все костюмы <…> очень стильные, яркие, красивые, фантазийные», — рассказали в пресс-службе театра.

Следующий показ спектакля «Фанфан-Тюльпан» состоится 29 сентября — именно этим мюзиклом театр музкомедии откроет 59-й театральный сезон.

Ольга Хмелевская
Фото Евгении Бродникой(1), Дарьи Жбановой предоставлено театром музкомедии (2), instagram.com (3-5)

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