Крафтовые пивовары привезли 4 тонны необычного пива в Технопарк

На фестиваль приехали и пивоварни из европейской части России

Сегодня, 24 июня, в Новосибирском Академгородке проходит фестиваль крафтового пива — билеты на него купили уже больше 1 тыс. человек.







Фестиваль проводится в здании новосибирского Технопарка, на базе работающих здесь предприятий общественного питания (бар «Гуси», столовая «Кукуруза» и ресторан «Теплица»), однако значительная доля участников разместилась просто в фойе.







По информации организаторов, свою продукцию на фестивале приехали показать больше 50 участников. Преимущественно это пивовары, в том числе так называемые «домашние», т. е. готовящие пиво для себя и друзей, но не имеющие разрешения торговать им официально.







Новосибирск на фестивале представляют 17 пивоварен, как более или менее известных (таких как Vaer, Gusi, «Йо-хо-хо»), так и тех, для которых это, по сути, первый опыт выхода к широкой публике. Так, например, PVP Brewery привезли несколько сортов пива, сваренного на основе берёзового сока.







Посетители смогли попробовать напитки, многие из которых отсутствуют пока даже в крафтовых барах





Есть среди участников и пивовары, которые ещё недавно считались домашними, но сейчас уже поставляют свою продукцию в новосибирские бары. Это, например, New Chicago (Новосибирск), которые представили в этот раз в частности стауты (тёмное плотное пиво), приготовленные с участием щепы, настоенной на односолодовом виски «Лафройг» и с добавлением Вучестерского соуса.







Среди участников замечены и известные предприятия из центральной части России: «Василеостровская пивоварня» (Санкт-Петербург), Victory Art Brew (Москва) и др.







В одном из залов Технопарка, где проводится фестиваль





Кроме пива на фестивале представлены смежные продукты: солод для пивоваров, комплекты для самогоноварения и т. д. Из того, что может заинтересовать обычного посетителя, можно отметить джемы на основе пива новосибирской «Мануфактуры Заклан».







Дегустация пива для посетителей организована при помощи жетонов, которые можно обменять на дегустационную порцию (150 мл). Билет на фестиваль стоит 500 руб. и включает 5 жетонов. Те любители пива, которым этого количества образцов покажется мало, могут докупить жетоны отдельно.







Начинающие домашние пивовары из Новосибирска (PVP Brewery)





Как рассказал фактический организатор фестиваля — владелец пивоварни и ресторана Gusi Сергей Цуркан — нынешний «Крафтфест» — самый многочисленный, на него продано уже больше 1200 билетов. «Одного пива на фестиваль завезли больше 4 тонн», — говорит Цуркан.







На фестиваль собрались больше 1200 любителей пива





Из пива можно делать и десерты — так поступает, например, «Мануфактура Заклан»





Фестивали еды и напитков становятся в Новосибирске постоянными. Нынешний «Крафтфест», например, проводится уже в пятый раз. В конце мая в Заельцовском парке проходил фестиваль «Ай да еда».