«Скорая» увезла беременную женщину после аварии на Большевистской

Последствия аварии

Сегодня, 24 июня, Nissan Teana и Toyota Camry столкнулись на развязке рядом с разъездом Иня, после аварии беременную женщину увезла «скорая помощь».





ДТП произошло около 11:00.







«"Камри" двигалась по ул. Большевистской со стороны разъезда Иня, поворачивала направо на развязку, а после — налево в сторону ТЦ "МЕТРО". "Теана" двигалась со стороны ТЦ», — описали мгновения перед аварией специалисты мобильного приложения «Автоспас».







По данным аваркомов, машины столкнулись из-за того, что «Ниссан» не пропустил «Камри» — помеху справа. У «Тойоты» сильно пострадала передняя часть, у «Ниссана» — бок, также у него вырвало колесо.



В «Автоспасе» добавили, что после аварии беременную пассажирку «Камри» увезла «скорая помощь». По наблюдениям аваркома, видимых травм у неё не было.





В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что за рулём «Ниссана » был 27-летний мужчина, а за рулём «Тойоты Камри» — 38-летний. По данным полиции, 36-летняя женщина после аварии сама обратилась к врачам с просьбой её осмотреть.





«Ниссан» после ДТП





Место аварии





«Камри» после ДТП





В начале июня в аварию попала ещё одна беременная женщина: она ехала по парковке за рулём «Мерседеса» и столкнулась с автобусом, который решил повернуть.