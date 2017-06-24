Рабочий задел лестницей провода и погиб от удара током

Следователи разбираются в смерти рабочего, который погиб от удара током
Следователи разбираются в смерти рабочего, который погиб от удара током

Днем 23 июня на стройке под Новосибирском погиб специалист по установке пластиковых окон, который задел провода металлической лестницей.


Несчастный случай произошёл на ул. Авиаторов в посёлке Мочище Новосибирского района, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. 


По версии следствия, 33-летний специалист, работающий в ООО «АСК СЕРВИС» по гражданскому договору, устанавливал рамы для пластиковых окон на 2-м этаже строящегося здания.


«В какой-то момент <…> мужчина, находясь на улице, взял в руки металлическую лестницу и намеревался с её использованием подняться к одному из оконных проёмов. В то же время, задев лестницей проходившуюся в непосредственной близости от здания высоковольтную линию электропередач, мужчина получил электротравму и скончался на месте происшествия», — описали ситуацию в Следственном комитете.


В случившемся разбираются следователи.


Получить комментарии по этому поводу в ООО «АСК СЕРВИС» оперативно не удалось — телефоны компании не отвечали.


Неделей ранее следователи возбудили уголовное дело о смерти 17-летнего юноши, который 16 июня погиб от удара током при попытке сделать селфи под высоковольтными проводами в рабочем посёлке Чаны.

Ольга Хмелевская
Фото Олега Малиновского

Прочтений: 3802
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (30)30
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено