Рабочий задел лестницей провода и погиб от удара током
Днем 23 июня на стройке под Новосибирском погиб специалист по установке пластиковых окон, который задел провода металлической лестницей.
Несчастный случай произошёл на ул. Авиаторов в посёлке Мочище Новосибирского района, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
По версии следствия, 33-летний специалист, работающий в ООО «АСК СЕРВИС» по гражданскому договору, устанавливал рамы для пластиковых окон на 2-м этаже строящегося здания.
«В какой-то момент <…> мужчина, находясь на улице, взял в руки металлическую лестницу и намеревался с её использованием подняться к одному из оконных проёмов. В то же время, задев лестницей проходившуюся в непосредственной близости от здания высоковольтную линию электропередач, мужчина получил электротравму и скончался на месте происшествия», — описали ситуацию в Следственном комитете.
В случившемся разбираются следователи.
Получить комментарии по этому поводу в ООО «АСК СЕРВИС» оперативно не удалось — телефоны компании не отвечали.
Неделей ранее следователи возбудили уголовное дело о смерти 17-летнего юноши, который 16 июня погиб от удара током при попытке сделать селфи под высоковольтными проводами в рабочем посёлке Чаны.
Ольга Хмелевская
Фото Олега Малиновского