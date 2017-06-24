С улиц начали исчезать скандальные баннеры к юбилею области

Баннер, висевший на ул. Орджоникидзе

В городе начали снимать баннеры с эмблемой 80-летия Новосибирской области, фоном для которых стали украденные снимки известного фотографа Славы Степанова.





То, что рабочие начали снимать скандальные баннеры, накануне заметил сам Слава Степанов. По его наблюдениям, к вечеру 23 июня баннеры с эмблемой 80-летия Новосибирской области исчезли с ул. Орджоникидзе, Вокзальной магистрали, пересечения ул. Ленина и Урицкого. Сняли этот баннер и со щита возле ТРЦ «Аура». Впрочем, кое-где эти баннеры к тому времени ещё убрать не успели, например, с лавочки возле краеведческого музея.







«Я не занимаюсь патрулированием таким, чтоб прям ездить по городу и смотреть, где их сняли, а где не сняли, но, по крайней мере, результат уже налицо. <…> И я, можно сказать, даже благодарен правительству за адекватные меры, за адекватную реакцию. По окончании демонтажа этой серии претензий никаких не останется», — сообщил НГС.НОВОСТИ Слава Степанов.







На ул. Орджоникидзе





Возле ТРЦ «Аура»





На пересечении ул. Ленина и Урицкого





На Вокзальной магистрали





Лавочка возле краеведческого музея





Ранее Слава Степанов обнаружил, что создатель эмблемы 80-летия области использовал его фотографии без разрешения. Один из этих баннеров фотограф увидел буквально из окна своего дома. «Баннер 3×6 м, на котором написано "80-летие Новосибирской области, юбилей" на фоне моей фотографии. Удручает то, что если посмотреть поближе, то можно понять, что это просто спёртая из интернета, растянутая на 6 м фотография, срезан копирайт. И 900 пикселей растянуть на 6 м — мне как бывшему дизайнеру это как ножом по сердцу», — рассказывал НГС.НОВОСТИ Слава Степанов.







Автор снимков назвал это «беспрецедентным и бессовестным случаем», попросил извинений от областного правительства и потребовал демонтировать все баннеры, в которых используются его фотографии. При этом он подчеркнул, что в этом вопросе деньги его не интересуют. «Меня просто запарило в край воровство: у меня постоянно воруют фотографии», — объяснял свою позицию Слава Степанов.