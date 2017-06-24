«Лада» упала в овраг недалеко от Бугринского моста: погиб водитель

На месте происшествия
На месте происшествия

В ночь на 24 июня «Лада» опрокинулась в овраг в Октябрьском районе Новосибирска: погиб 48-летний водитель.


ДТП произошло в первом часу ночи недалеко от развязки Бугринского моста. В муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС) в качестве ориентира указывают переулок Камышенский лог, в областной полиции — дом № 340 по ул. Кирова.


Как рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, на ул. Кирова опрокинулся ВАЗ-2115. 48-летний водитель погиб.


В муниципальной аварийно-спасательной службе сообщили, что в 00:01 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил сигнал о том, что в переулке Камышенский лог автомобиль упал в овраг, в салоне оказался зажат человек.


«Прибыв на место происшествия, спасатели МАСС, используя альпснаряжение, спустились к автомобилю и извлекли из-под него тело погибшего. Вероятнее всего, мужчина был не пристегнут и вылетел из автомобиля в момент опрокидывания. Второго пострадавшего госпитализировали», — говорится в сообщении муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте».


Двумя днями ранее похожее ДТП произошло на Ордынской трассе под Новосибирском: «Нива» съехала в кювет и перевернулась. Пострадали трое пассажиров, в том числе ребёнок.


Авария произошла в первом часу ночи
Авария произошла в первом часу ночи


Водитель опрокинувшейся машины погиб
Водитель опрокинувшейся машины погиб


Ольга Хмелевская
Фото муниципальной аварийно-спасательной службы (vk.com/mass54)

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