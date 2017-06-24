В Новосибирске начали курсировать пляжные электрички

Электрички отвезут на пляж всех желающих

Компания «Экспресс-пригород» запустила дополнительные электрички из Новосибирска в Искитим и обратно, чтобы довезти до Обского моря всех желающих отдохнуть на пляже.



С 24 июня по субботам и воскресеньям на маршруте «Новосибирск – Искитим – Новосибирск» начнут работать ещё две пары пригородных поездов, сообщил перевозчик.



Дополнительные электрички будут отправляться со станции Новосибирск-Главный в 11:03 и 12:46. В обратном направлении они пойдут в 13:29 и в 14:40.





Новые электрички добавили в связи с открытием пляжного сезона: новосибирцы могут доехать на них до Обского моря.



«Вернуться на станцию Новосибирск-Главный с остановочной платформы Обское море можно в 14:05 и в 15:16», — уточнили в компании «Экспресс-пригород».





Новосибирцы в этом году открыли пляжный сезон в первых числах июня. С наступлением тепла бледнолицые горожане ринулись к воде и надели купальники. Прошлые выходные выдались в регионе особенно жаркими. Новосибирцы массово отдыхали на пляжах и делали там фотографии, которые потом выкладывали в соцсети.





В эти выходные синоптики тоже прогнозируют высокую температуру, но не исключают ливневых дождей с грозами.