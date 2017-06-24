Новосибирские власти на день запретили продажу алкоголя в центре города

Запрет на продажу алкоголя власти объяснили заботой о безопасности новосибирцев

25 июня — в День города — в трёх районах Новосибирска будет действовать запрет на продажу алкоголя и напитков в стеклянных бутылках.





«Это касается всех торговых объектов, находящихся в центральной части города: от площади им. Свердлова до ул. Фрунзе (включительно), от ул. Советской до ул. Каменской (включительно), на ул. Ленина (от пл. им. Ленина до ул. Урицкого)», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.



Также под действие запрета попадёт часть Ленинского района — от ул. Титова до ул. Широкой и от ул. Римского-Корсакова до ул. Троллейной. В Калининском районе алкоголь и напитки в стеклянных бутылках нельзя будет купить на участке от остановки «Стадион "Сибирь"» до остановки «Учительская» и от ул. Александра Невского до ул. Народной.





В мэрии уточнили, что ввели этот запрет в целях безопасности новосибирцев и гостей города. Заведениям общепита продавать алкоголь разрешается, но только с тем условием, что посетители выпьют его тут же, не выходя на улицу.





«Летним кафе рекомендовано завершить работу не позднее 23 часов», — добавили в мэрии.







В эти выходные Новосибирск отмечает 124-й день рождения, поэтому в городе пройдёт масса интересных мероприятий: от уличной зарядки с олимпийскими чемпионами до бесплатных концертов столичных звёзд.





Метрополитен в День города будет работать до часу ночи. Планируются небольшие ограничения в работе станции метро «Площадь Ленина»: 25 июня она будет закрыта на вход и выход с 22:00 до 23:30.



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