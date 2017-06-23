Возле Rock City Bar водитель «Лексуса» сбил женщину: ее увезли на «скорой»

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, «Лексус» заехал на тротуар врезался в веранду летнего кафе

Вечером 23 июня в самом центре Новосибирска произошло столкновение двух авто, в результате чего пострадала женщина-пешеход.





Авария произошла в 22:45 возле дома по ул. Красный проспект, 37. «Произошло столкновение двух автомобилей – «Лексус» и «Субару», они направлялись во встречном направлении. В результате столкновения пострадал пешеход, женщина. Ее доставили в медицинское учреждение на «скорой помощи», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







По предварительной информации, 28-летний водитель «Лексуса» сбил женщину, пытаясь избежать столкновения с «Субару».





Согласно данным «2ГИС», в здании по ул. Красный проспект, 37 расположено несколько заведений, работающих до позднего вечера — это рестораны Аджикинежаль и Drovamuka, а также бары «Мятный карась» и Rock City Bar.





Как сообщают очевидцы в социальных сетях, «Лексус» заехал на тротуар врезался в веранду летнего кафе.







Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших уточняется.







Подобная авария, когда в столкновении авто страдает пешеход, произошла в начале июня в Ельцовке — тогда «Тойота» толкнула «Шкоду» на переходящего дорогу мужчину.