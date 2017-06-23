В новосибирской подземке станцевала хореограф из Германии

Хореограф Мария Пяткова приняла участие в перформансе «Человек в зеркале»
Хореограф Мария Пяткова приняла участие в перформансе «Человек в зеркале»

Вечером 23 июня в лофт-парке «Подземка» прошел шоу-перфоманс «Человек в зеркале», на котором выступила известный хореограф Мария Пяткова. 


Представление организовали активисты «Новосибирского открытого университета». 


«Этот перформанс предполагает сочетание философии, психологии, движения и музыки. У нас возникла идея пригласить Марию Пяткову, потому что она круто танцует, и мы с ней обсуждали идею «Человек как зеркало», ей эта тема оказалась близка. Сегодня она показала, как по-своему видит эту идею», 


- рассказал организатор шоу Роман Шамолин.


Перформанс в лофт-парке «Подземка» вечером 23 июня
Перформанс в лофт-парке «Подземка» вечером 23 июня


Мария Пяткова известный в Германии хореограф. Совместно с берлинским Post Theater она работала над медиаспектаклем «Академгородок: Силиконовый лес», который рассказывает о жизни новосибирских ученых. Девушка родилась в Академгородке, получила специальность молекулярного биолога в НГУ, а параллельно освоила хореографию в студии современного танца.


Музыкант Роман Столяр исполняет музыку для Марии Пятковой 
Музыкант Роман Столяр исполняет музыку для Марии Пятковой 


Как пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ Шамолин, преформанс был посвящен восприятию человеком своих отражений в образах и мыслях. 


Сначала Шамолин рассмотрел эту тему с философской точки зрения, Екатерина Затримайлова – с точки зрения психоанализа. Мария Пяткова выразила свои мысли на этот счет в танце под музыку Романа Столяра. 


Мария Пяткова исполняет танец на перформансе в «Подземке» 


«Я буду рад, если у зрителя после перформанса возникнут такие вопросы, которые он раньше себе не задавал», - отметил Шамолин. 


В мае Мария Пяткова приняла участие в медиаперформансе, в котором датчики захватывают движения танцора и создают на экране визуальное эхо.  Девушка станцевала со своим силуэтом, выводимым на экране с помощью датчиков. 

Мария Шевлягина 
Фото и видео Густаво Зырянов

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