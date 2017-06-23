В новосибирской подземке станцевала хореограф из Германии

Хореограф Мария Пяткова приняла участие в перформансе «Человек в зеркале»

Вечером 23 июня в лофт-парке «Подземка» прошел шоу-перфоманс «Человек в зеркале», на котором выступила известный хореограф Мария Пяткова.





Представление организовали активисты «Новосибирского открытого университета».





«Этот перформанс предполагает сочетание философии, психологии, движения и музыки. У нас возникла идея пригласить Марию Пяткову, потому что она круто танцует, и мы с ней обсуждали идею «Человек как зеркало», ей эта тема оказалась близка. Сегодня она показала, как по-своему видит эту идею»,





- рассказал организатор шоу Роман Шамолин.







Перформанс в лофт-парке «Подземка» вечером 23 июня





Мария Пяткова известный в Германии хореограф. Совместно с берлинским Post Theater она работала над медиаспектаклем «Академгородок: Силиконовый лес», который рассказывает о жизни новосибирских ученых. Девушка родилась в Академгородке, получила специальность молекулярного биолога в НГУ, а параллельно освоила хореографию в студии современного танца.







Музыкант Роман Столяр исполняет музыку для Марии Пятковой





Как пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ Шамолин, преформанс был посвящен восприятию человеком своих отражений в образах и мыслях.





Сначала Шамолин рассмотрел эту тему с философской точки зрения, Екатерина Затримайлова – с точки зрения психоанализа. Мария Пяткова выразила свои мысли на этот счет в танце под музыку Романа Столяра.







Мария Пяткова исполняет танец на перформансе в «Подземке»







«Я буду рад, если у зрителя после перформанса возникнут такие вопросы, которые он раньше себе не задавал», - отметил Шамолин.







В мае Мария Пяткова приняла участие в медиаперформансе, в котором датчики захватывают движения танцора и создают на экране визуальное эхо. Девушка станцевала со своим силуэтом, выводимым на экране с помощью датчиков.