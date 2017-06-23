Любители ирландских танцев со всей Сибири приехали на встречу с легендарным танцором

Колин Данн в Оперном театре
Колин Данн в Оперном театре

23 июня в Новосибирске прошёл первый мастер-класс всемирно известного танцора ирландских танцев Колина Данна. 


«Он приехал первый раз в Новосибирск, кроме Москвы, он нигде не был. 


В последний раз, когда я была у него на мастер-классе в Москве, я пригласила его к нам, он сказал, что не против приехать в Новосибирск, но только не зимой. В городе он со вторника, уже успел сходить на балет «Пер Гюнт» в Оперный театр»,


 — рассказала руководитель танцевальной студии Siberian Irish Dance Academy Мария Швецова. 


Колин Данн среди сибирских любителей ирландских танцев
Колин Данн среди сибирских любителей ирландских танцев


На протяжении трёх дней Колин Данн будет давать мастер-классы в танцевальном центре «DekaDance», расположенном недалеко от пл. Маркса. Последнее занятие пройдет в воскресенье, 25 июня. 


Любители ирландских танцев приехали из Тюмени, Томска, Омска, Барнаула в Новосибирск, чтобы принять участие в мастер-классах Колина Данна, рассказали организаторы.


«Завтра и послезавтра Данн будет вести занятия нон-стоп — разные занятия адаптированы для разной подготовки танцоров. Всего в мастер-классах примут участие около 80 человек», — рассказала Швецова.


Колин Данн завоевал девять мировых чемпионских титулов по ирландским танцам, он участник танцевального степ-шоу Riverdance. В 1998 году газета Irish Post назвала Колина Данна «величайшим ирландским танцором всех времён». 

Мария Шевлягина 
Фото Мария Швецова 

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