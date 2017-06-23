Любители ирландских танцев со всей Сибири приехали на встречу с легендарным танцором
23 июня в Новосибирске прошёл первый мастер-класс всемирно известного танцора ирландских танцев Колина Данна.
«Он приехал первый раз в Новосибирск, кроме Москвы, он нигде не был.
В последний раз, когда я была у него на мастер-классе в Москве, я пригласила его к нам, он сказал, что не против приехать в Новосибирск, но только не зимой. В городе он со вторника, уже успел сходить на балет «Пер Гюнт» в Оперный театр»,
— рассказала руководитель танцевальной студии Siberian Irish Dance Academy Мария Швецова.
На протяжении трёх дней Колин Данн будет давать мастер-классы в танцевальном центре «DekaDance», расположенном недалеко от пл. Маркса. Последнее занятие пройдет в воскресенье, 25 июня.
Любители ирландских танцев приехали из Тюмени, Томска, Омска, Барнаула в Новосибирск, чтобы принять участие в мастер-классах Колина Данна, рассказали организаторы.
«Завтра и послезавтра Данн будет вести занятия нон-стоп — разные занятия адаптированы для разной подготовки танцоров. Всего в мастер-классах примут участие около 80 человек», — рассказала Швецова.
Колин Данн завоевал девять мировых чемпионских титулов по ирландским танцам, он участник танцевального степ-шоу Riverdance. В 1998 году газета Irish Post назвала Колина Данна «величайшим ирландским танцором всех времён».
Мария Шевлягина
Фото Мария Швецова