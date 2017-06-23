Две аварии парализовали выезд с Фабричной и Красного проспекта

Первая авария произошла в 17:30

Вечером 23 июня в Новосибирске возле пл. инженера Будагова два грузовика устроили аварии.





Первая авария произошла в 17:30.





«Грузовик с прицепом двигался по кольцу площади, Honda HR-V выезжала с ул. Фабричной на кольцо. На пересечении машины столкнулись. Оба водителя утверждают, что двигались на зелёный сигнал светофора»,





— сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас Новосибирск».







Следом произошла авария с грузовиком и Subaru Impreza

Следующая авария произошла через 20 минут. Грузовик и Subaru Impreza двигались с ул. Фабричной и на кольце во время объезда первой аварии столкнулись друг с другом. «Никто из участников вину не признает», — добавили специалисты.







Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас на пл. инженера Будагова собрались значительные заторы — от дома по ул. Фабричной, 35 до пл. Будагова появилась пробка длиной в 1,5 км. Скорость движения составляет 2 км/ч.







С Красного проспекта также тяжело выехать — от пл. Свердлова до пл. инженера Будагова скорость движения составляет 5 км/ч. Ищите пути объезда.







Пробки на ул. Фабричной и Красном проспекте вечером 23 июня





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