Две аварии парализовали выезд с Фабричной и Красного проспекта

Первая авария произошла в 17:30
Первая авария произошла в 17:30

Вечером 23 июня в Новосибирске возле пл. инженера Будагова два грузовика устроили аварии.


Первая авария произошла в 17:30. 


«Грузовик с прицепом двигался по кольцу площади, Honda HR-V выезжала с ул. Фабричной на кольцо. На пересечении машины столкнулись. Оба водителя утверждают, что двигались на зелёный сигнал светофора»,


 — сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас Новосибирск».


Следом произошла авария с грузовиком и Subaru Impreza
Следом произошла авария с грузовиком и Subaru Impreza

Следующая авария произошла через 20 минут. Грузовик и Subaru Impreza двигались с ул. Фабричной и на кольце во время объезда первой аварии столкнулись друг с другом. «Никто из участников вину не признает», — добавили специалисты.


Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас на пл. инженера Будагова собрались значительные заторы — от дома по ул. Фабричной, 35 до пл. Будагова появилась пробка длиной в 1,5 км. Скорость движения составляет 2 км/ч.


С Красного проспекта также тяжело выехать — от пл. Свердлова до пл. инженера Будагова скорость движения составляет 5 км/ч. Ищите пути объезда.


Пробки на ул. Фабричной и Красном проспекте вечером 23 июня
Пробки на ул. Фабричной и Красном проспекте вечером 23 июня


Сегодня авария парализовала движение на Бердском шоссе — УАЗ собрал «паровоз» из 3 машин и заблокировал въезд на пр. Строителей.

Мария Шевлягина
Фото vk.com/avtospas54rus (1, 2), yandex.ru/maps (3)

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