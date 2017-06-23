«Тойота» лишилась переда в аварии с полицейским УАЗом





Разбитая «Тойота» на месте ДТП

«Тойота» и полицейский УАЗ столкнулись около церкви во имя Михаила Архангела в Новосибирске: на месте работает «скорая помощь».





Авария произошла около 16:00. «На пересечении Большевистской и Выборной произошло столкновение полицейского УАЗа и Toyota Corolla», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







В машинах ехали по два человека, сейчас с ними работают врачи «скорой помощи». Никто не погиб, а есть ли пострадавшие в аварии и какие у них травмы, пока неизвестно, сказали в полиции.







Обстоятельства ДТП в полиции не рассказали, пояснив, что на месте аварии ещё работают их сотрудники.







Судя по фотографиям с места ДТП, у «Тойоты» сильно разбита передняя часть, у УАЗа небольшие повреждения спереди справа.







У УАЗа после ДТП небольшие повреждения спереди справа





Иногда машины экстренных служб, в том числе и полиции, попадают в ДТП в Новосибирске. Одна из последних аварий с участием машины ДПС случилась в декабре — тогда не справившаяся с управлением женщина на «Тойоте РАВ4» врезалась в припаркованную машину полиции.