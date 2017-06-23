«Тойота» лишилась переда в аварии с полицейским УАЗом


Разбитая «Тойота» на месте ДТП
Разбитая «Тойота» на месте ДТП

«Тойота» и полицейский УАЗ столкнулись около церкви во имя Михаила Архангела в Новосибирске: на месте работает «скорая помощь».


Авария произошла около 16:00. «На пересечении Большевистской и Выборной произошло столкновение полицейского УАЗа и Toyota Corolla», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


В машинах ехали по два человека, сейчас с ними работают врачи «скорой помощи». Никто не погиб, а есть ли пострадавшие в аварии и какие у них травмы, пока неизвестно, сказали в полиции.


Обстоятельства ДТП в полиции не рассказали, пояснив, что на месте аварии ещё работают их сотрудники.


Судя по фотографиям с места ДТП, у «Тойоты» сильно разбита передняя часть, у УАЗа небольшие повреждения спереди справа.


У УАЗа после ДТП небольшие повреждения спереди справа
У УАЗа после ДТП небольшие повреждения спереди справа


Иногда машины экстренных служб, в том числе и полиции, попадают в ДТП в Новосибирске. Одна из последних аварий с участием машины ДПС случилась в декабре — тогда не справившаяся с управлением женщина на «Тойоте РАВ4» врезалась в припаркованную машину полиции.

Ксения Евдокимова
Фото читателя НГС (1), vk.com/incident_nsk (2)

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