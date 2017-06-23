В краеведческом музее показали 500 старинных чашек и чайников

Чайник справа заменял европейцам самовар
Чайник справа заменял европейцам самовар

Сегодня, 23 июня, в краеведческом музее открылась выставка уникальной посуды из фарфора и фаянса «Чай, кофе, шоколад» — в экспозиции более 500 предметов конца XVIII – начала XXI веков.


Это ценная керамика из фондов Омского областного музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля.


«Это дореволюционные национализированные коллекции, которые через государственный музейный фонд были переданы в Омск в 1920-е годы, — рассказал об истории самых старых экспонатов куратор выставки, старший научный сотрудник фонда керамики и стекла Омского областного музея изобразительных искусств Иван Гольский. — Здесь коллекции Юсуповых, Шереметьевых, Шуваловых — в общем, питерской знати».


Английский чайный сервиз конца XIX века
Английский чайный сервиз конца XIX века


Половина выставленных предметов изготовлена на европейских заводах, другая половина — в Москве и Санкт-Петербурге. По словам куратора выставки, главная её цель — показать желание и умение людей жить красиво: «Предмет обязывает. Я часто говорю: сравните, как вы будете вести себя с пластиковым стаканчиком в руке и как будете себя ощущать, когда вам в руки дадут чашку тончайшего фарфора — почти как яичная скорлупа». 


На открытии выставки экскурсию провел сотрудник фонда керамики и стекла Омского областного музея изобразительных искусств Иван Гольский
На открытии выставки экскурсию провел сотрудник фонда керамики и стекла Омского областного музея изобразительных искусств Иван Гольский


Иван Гольский отметил, что когда-то чай, кофе и шоколад были не просто напитками — они символизировали изменение образа жизни и даже смену строя. «Их называют напитками разума: в XVII веке они пришли на смену алкогольным напиткам, — пояснил Иван Гольский. — Это время реформации церкви, развития капитализма — и на этой волне рождается культ знаний и трезвости. Появляются кофейни как прототипы бирж, где совершаются все сделки. Но, конечно, массовая смена спиртного на "трезвые" напитки случилась уже в XIX веке — и в России, и в Европе».


Специальная чаша для мытых ягод (Франция, начало XIX века) — через перфорацию вода стекает в поддон
Специальная чаша для мытых ягод (Франция, начало XIX века) — через перфорацию вода стекает в поддон


К примеру, в Англии тогда появились собственные чайные плантации, и напиток аристократии стал доступен простым рабочим, солдатам, морякам — так власти боролись с алкоголизмом. В Русской армии чайный паёк ввели в XIX веке. 


Часть сервизов принадлежала петербургской знати — их передали в музеи после революции
Часть сервизов принадлежала петербургской знати — их передали в музеи после революции


Среди интересных экспонатов — так называемый доливной чайник, который в Европе выполнял функцию самовара: на столе его ставили на подставку, под которой была спиртовка или свечка, поддерживающая воду горячей. Кипятили воду в другой ёмкости.


Шоколадник сделали в Германии в начале XIX века
Шоколадник сделали в Германии в начале XIX века


На выставке представлены и ныне забытые предметы, функции которых современному человеку непонятны. Например, шоколадник. «Это сосуд с секретом. Он удивляет нас оригинальностью конструкции: у него ручка не петлей, а столбиком. Но главный секрет в том, что в крышке имеется отверстие, куда вставляется палочка-миксер. Потому что шоколад — это густой напиток, и перед тем, как разливать его в чашки, слуга должен был его эффектно взболтать», — рассказал Иван Гольский.


Такой сервиз выпускали в ГДР в 60-е годы
Такой сервиз выпускали в ГДР в 60-е годы


Представлены на выставке и сервизы советских времен, однако агитационный фарфор в экспозицию принципиально не включили. «У него другие функции, — пояснил сотрудник омского музея. — В 30-е годы случился казус, который вошёл в анналы нашего искусства. Как-то знаменитый художник Исидор Фрих-Хар пошёл в гости к друзьям — его пригласили на кофе. А годы были тяжёлые, и он уже предвкушал, как будет наслаждаться этим ароматом. И вот он садится за стол, ему подают напиток — но он не может сделать и глотка, потому что на чашке написано: "Даёшь нефть!". Эта история очень показательна: всё-таки было несоответствие. Лозунгов было много, и не все были адекватными».


Советский кофейный сервиз «Ягодка», 1982 год
Советский кофейный сервиз «Ягодка», 1982 год


Привезли в Новосибирск и современные изделия Императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге (Бывший Ленинградский фарфоровый завод им. Ломоносова, которому вернули дореволюционное название. — А.З.). «К сожалению, отечественная фарфоровая промышленность почти умерла, работают единицы. И этот завод как раз пытается найти своё лицо, которое раньше в мире адекватно воспринималось, — констатировал Иван Гольский. — Они играют с авангардом, и это не реплики, а что-то новое — дизайнерское, современное».


Современное изделие Императорского фарфорового завода — чайник из сервиза «Сальвадор»
Современное изделие Императорского фарфорового завода — чайник из сервиза «Сальвадор»


Выставка будет работать до 3 сентября. Стоимость билета — 120 руб. (для школьников, студентов, пенсионеров — 80 руб.). В цену входит посещение всех выставок второго этажа музея.


В Новосибирске выставляли и другие предметы быта из прошлого — особенно популярна советская эпоха. Так, в начале года в Музее Центрального района показали свадебные платья, туфли и украшения 1970-х годов, а весной в один из торговых центров привезли 5 отечественных автомобилей, выпущенных в середине прошлого века и тщательно отреставрированных.

Александра Зенкова
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