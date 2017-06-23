Новосибирцу приписали долг его полного тезки из Санкт-Петербурга

Никита Николаев из Новосибирска

Новосибирец Никита Николаев обнаружил, что судебные приставы пытаются взыскать с него 350 тыс. руб., которые задолжал Сбербанку его полный тезка из Санкт-Петербурга.





«23.06.2017 мировому судье поступило заявление Николаева Н.И. об отмене судебного приказа от 26.05.2016, в котором указано, что он не согласен с судебным приказом, так как должник по кредиту — его однофамилец с аналогичной датой рождения, данные паспорта и место рождения не совпадают. Просит судебный приказ отменить», — говорится в определении мирового судьи 3-го судебного участка Дзержинского района Новосибирска.







Копию этого документа в редакцию НГС предоставил житель ул. Гоголя в Новосибирске Никита Николаев. По его словам, на этой неделе он решил проверить свои штрафы через портал госуслуг и с удивлением увидел у себя сумму в графе «Судебная задолженность». После этого он пошёл в отдел судебных приставов по Дзержинскому району и выяснил, что за ним числится долг перед Сбербанком почти в 350 тыс. руб. Также приставы рассказали ему, что наложили запрет на регистрационные действия с его автомобилем, описал ситуацию Никита Николаев.







«Я обратился в банк. Они говорят: да, действительно ошибка, но мы ничем помочь не можем, обращайтесь к приставам. Прихожу к приставам. Они говорят: знаете, мы ничем помочь не можем, обращайтесь в суд. Вот ходил сегодня в суд, суд молниеносно за 40 минут отмену своего приказа выпустил», — пояснил Никита Николаев.





Новосибирец заподозрил, что долг перед банком накопил его полный тезка с такой же датой рождения, живущий в Санкт-Петербурге. Никите Николаеву уже приходилось сталкиваться с подобной ситуацией, когда на портале госуслуг высвечивались штрафы, к которым новосибирец отношения не имел.







По словам новосибирца, в суде он ознакомился с материалами дела и убедился в том, что произошла путаница. Несмотря на то, что кредит был выдан на имя Никиты Николаева из Санкт-Петербурга, к делу приложена копия паспорта Никиты Николаева из Новосибирска, и именно со второго суд в итоге решил взыскать долг по кредиту.







Сегодня мировой судья 3-го судебного участка Дзержинского района Новосибирска Татьяна Гришакина вынесла определение, которое отменило судебный приказ о взыскании долга. «В связи с тем, что от Николаева Н.И. поступили возражения относительно исполнения судебного приказа в установленные законом сроки, указаны мотивы, по которым должник возражает относительно его исполнения, то имеются основания для отмены судебного приказа», — говорится в определении мирового судьи.





С просьбой разъяснить, как возникла путаница с паспортными данными, НГС.НОВОСТИ обратились в Сбербанк и службу судебных приставов. В пресс-службе Сибирского банка Сбербанка ответили, что сейчас рассматривают обращение Никиты Николаева. «Ответ будет официально направлен в установленные сроки», — сообщили в банке.





Также в Сбербанке пояснили, что закон о персональных данных не позволяет им передавать личные данные третьим лицам.







В пресс-службе УФССП по Новосибирской области сказали, что работники ведомства должны разобраться в ситуации, чтобы сделать однозначный вывод, чей долг числится за Никитой Николаевым — его собственный или долг его полного тезки из Санкт-Петербурга.







Ещё одна жительница Новосибирска Татьяна Мельникова ранее отсудила компенсацию морального вреда у банка ВТБ24, который заблокировал её зарплатную карту за долги её полной тезки из Великого Устюга.