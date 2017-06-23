Ради высотки в Новосибирске снесли здание детского сада

Рабочие рушат здание бывшего детсада на Народной, 9
Рабочие рушат здание бывшего детсада на Народной, 9

Рабочие начали сносить старый детский сад на Народной, 9 в Новосибирске — на участке хотят построить многоэтажный дом с подземной парковкой. 


Корреспондент НГС.НОВОСТИ сегодня побывал на месте сноса бывшего детского сада на Народной, 9 и убедился, что половины здания уже нет.


Жители соседних домов рассказали, что узнали о планах строительства многоэтажного дома рядом с ними на прошлой неделе, когда нашли в почтовых ящиках приглашения на публичные слушания. В документе говорится, что ООО «Империя» просит предоставить разрешение «на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства». 


Компания хотела уменьшить территорию на границе двух соседних участков, где запрещено строительство, с 3 до 0 метров — речь идет об участке, где стоит сад на Народной, 9 и здание на Народной, 9/2.


В главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что эти участки находятся в частной собственности. По данным публичной кадастровой карты, один из участков, на которых застройщик планирует построить дом, имеет площадь 3,3 тыс. кв. м, и на нем можно возводить 19-25-этажные дома с помещениями общественного назначения и автостоянками. Соседний участок имеет площадь 3,5 тыс. кв. м и пригоден для многоэтажной жилой застройки.


По данным общественников из движения «Защитим Богданку», на Народной будет строиться многоквартирный, многоэтажный дом с подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией. Начало строительства запланировано на 3-й квартал 2017 года, окончание — на 4-й квартал 2019 года. Застройщиком здания выступает ООО «Империя», генподрядчиком — ООО «Антарес».


Корреспондент НГС.НОВОСТИ позвонил по телефону ООО «Империя», указанному в паспорте объекта — по указанному номеру ответили представители ГК «Сибмонтажспецстрой», пояснив, что ООО «Империя» входит в их группу компаний. «Никакие работы не проводятся, проводятся еще слушания, поэтому ни на какие вопросы мы не отвечаем», — коротко прокомментировали в ГК «Сибмонтажспецстрой».


Кроме того, общественники разместили в группе «Защитим Богданку» схему планировочной организации земельного участка на Народной, который они видели в администрации района. На плане видно, что планируется построить дом в 25 этажей с 141 местом для парковки.


«Компания "Империя" приобрела здание бывшего детского сада, он был муниципальным, потом его купила коммерческая организация, затем она закрылась. У нас очередь серьезная, не хватает детских садов как раз на этом микроучастке. Нет, чтобы его (детский сад — К.Е.) выкупить и реконструировать, его продают под снос», — рассказал житель дома № 7 на Народной Пётр Фурманов.


Жители соседних домов считают, что будущая многоэтажка затенит дома и школу 
Жители соседних домов считают, что будущая многоэтажка затенит дома и школу 


Он отметил, что жители недовольны будущим соседством с многоэтажкой. По их мнению, дом будет загораживать солнце, также возникнет «абсолютный коллапс по парковочным местам». «У нас сейчас эта проблема стоит, как и везде в городе. Там подземная парковка планируется на 100 мест, а куда еще 500 автомобилей впихнуть?», — возмущен Фурманов.


Представляющий эту часть Калининского района депутат горсовета Дмитрий Прибаловец рассказал, что узнал о готовящейся стройке на Народной в конце прошлой недели — к депутату обратились жители соседних домов.


«По мнению местных жителей, архитектора района и по моему мнению, в этом месте 24-х или 25-этажное здание не вписывается — у нас там [рядом] двухэтажные садики и пятиэтажки жилые. Там школа № 158 через забор и у жителей возникают опасения, что там не соблюдены нормативы по освещенности в школе, что здание это затенит и жилой дом, и школу», — рассказал Прибаловец.


Внутри полуразрушенного здания бывшего детсада
Внутри полуразрушенного здания бывшего детсада


Публичные слушания были запланированы на 20 июня, однако вопрос ООО «Империя» там не рассматривали — Дмитрий Прибаловец попросил снять его с повестки. «Такое решение приняли: пока это остановить. Просто хотя бы изучить, жителям показать, самим разобраться, что там будет, понять, есть ли там нарушения. Всё это было как гром среди ясного неба», — сказал депутат.


Собственник планирует построить многоэтажку на участках 3261 и 3271
Собственник планирует построить многоэтажку на участках 3261 и 3271


Застройщик планирует достроить многоэтажку к концу 2019 года
Застройщик планирует достроить многоэтажку к концу 2019 года


Это не первый участок, отданный властями под высотную застройку в Калининском районе: в ноябре 2016 года собственник земли снес Дом спорта и клуб «Отдых», на месте которых построят жилые высотки.

Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова (1-3, 5), скриншот pkk5.rosreestr.ru (4)

Прочтений: 218
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено