Ради высотки в Новосибирске снесли здание детского сада

Рабочие рушат здание бывшего детсада на Народной, 9

Рабочие начали сносить старый детский сад на Народной, 9 в Новосибирске — на участке хотят построить многоэтажный дом с подземной парковкой.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ сегодня побывал на месте сноса бывшего детского сада на Народной, 9 и убедился, что половины здания уже нет.





Жители соседних домов рассказали, что узнали о планах строительства многоэтажного дома рядом с ними на прошлой неделе, когда нашли в почтовых ящиках приглашения на публичные слушания. В документе говорится, что ООО «Империя» просит предоставить разрешение «на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства».





Компания хотела уменьшить территорию на границе двух соседних участков, где запрещено строительство, с 3 до 0 метров — речь идет об участке, где стоит сад на Народной, 9 и здание на Народной, 9/2.







В главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что эти участки находятся в частной собственности. По данным публичной кадастровой карты, один из участков, на которых застройщик планирует построить дом, имеет площадь 3,3 тыс. кв. м, и на нем можно возводить 19-25-этажные дома с помещениями общественного назначения и автостоянками. Соседний участок имеет площадь 3,5 тыс. кв. м и пригоден для многоэтажной жилой застройки.





По данным общественников из движения «Защитим Богданку», на Народной будет строиться многоквартирный, многоэтажный дом с подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией. Начало строительства запланировано на 3-й квартал 2017 года, окончание — на 4-й квартал 2019 года. Застройщиком здания выступает ООО «Империя», генподрядчиком — ООО «Антарес».





Корреспондент НГС.НОВОСТИ позвонил по телефону ООО «Империя», указанному в паспорте объекта — по указанному номеру ответили представители ГК «Сибмонтажспецстрой», пояснив, что ООО «Империя» входит в их группу компаний. «Никакие работы не проводятся, проводятся еще слушания, поэтому ни на какие вопросы мы не отвечаем», — коротко прокомментировали в ГК «Сибмонтажспецстрой».





Кроме того, общественники разместили в группе «Защитим Богданку» схему планировочной организации земельного участка на Народной, который они видели в администрации района. На плане видно, что планируется построить дом в 25 этажей с 141 местом для парковки.





«Компания "Империя" приобрела здание бывшего детского сада, он был муниципальным, потом его купила коммерческая организация, затем она закрылась. У нас очередь серьезная, не хватает детских садов как раз на этом микроучастке. Нет, чтобы его (детский сад — К.Е.) выкупить и реконструировать, его продают под снос», — рассказал житель дома № 7 на Народной Пётр Фурманов.







Жители соседних домов считают, что будущая многоэтажка затенит дома и школу





Он отметил, что жители недовольны будущим соседством с многоэтажкой. По их мнению, дом будет загораживать солнце, также возникнет «абсолютный коллапс по парковочным местам». «У нас сейчас эта проблема стоит, как и везде в городе. Там подземная парковка планируется на 100 мест, а куда еще 500 автомобилей впихнуть?», — возмущен Фурманов.







Представляющий эту часть Калининского района депутат горсовета Дмитрий Прибаловец рассказал, что узнал о готовящейся стройке на Народной в конце прошлой недели — к депутату обратились жители соседних домов.







«По мнению местных жителей, архитектора района и по моему мнению, в этом месте 24-х или 25-этажное здание не вписывается — у нас там [рядом] двухэтажные садики и пятиэтажки жилые. Там школа № 158 через забор и у жителей возникают опасения, что там не соблюдены нормативы по освещенности в школе, что здание это затенит и жилой дом, и школу», — рассказал Прибаловец.







Внутри полуразрушенного здания бывшего детсада





Публичные слушания были запланированы на 20 июня, однако вопрос ООО «Империя» там не рассматривали — Дмитрий Прибаловец попросил снять его с повестки. «Такое решение приняли: пока это остановить. Просто хотя бы изучить, жителям показать, самим разобраться, что там будет, понять, есть ли там нарушения. Всё это было как гром среди ясного неба», — сказал депутат.







Собственник планирует построить многоэтажку на участках 3261 и 3271





Застройщик планирует достроить многоэтажку к концу 2019 года





Это не первый участок, отданный властями под высотную застройку в Калининском районе: в ноябре 2016 года собственник земли снес Дом спорта и клуб «Отдых», на месте которых построят жилые высотки.

