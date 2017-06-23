В доме на Петухова из двух кранов побежала горячая вода

Жительница дома по ул. Петухова пожаловалась на полное отсутствие холодной воды в квартире

В Кировском районе Новосибирска у жителей дома на ул. Петухова в кранах нагрелась холодная вода — в «СИБЭКО» пообещали устранить проблему за выходные.







В редакцию НГС.НОВОСТИ обратилась жительница дома по ул. Петухова 38/1. Женщина рассказала, что у неё в квартире из обоих кранов бежит горячая вода.





«Невозможно нормально мыть руки, посуду и пользоваться санузлом. Когда позвонила в теплосети, там ответили, что дефект будет устранён на следующей неделе. Жить в таких условиях во время жары очень тяжело», — написала на рабочую почту редакции читательница.





НГС.НОВОСТИ обратились за комментарием в АО «СИБЭКО». В отделе по связям с общественностью компании сообщили, что провели проверку этого обращения и обнаружили дефект на трубопроводе горячего водоснабжения (ГВС).





«Проверка выявила, что горячая вода попадает в общий канал трубопроводов через образовавшийся дефект из трубы ГВС. В связи с чем и происходит нагрев холодной воды.





К прошедшим гидравлическим испытаниям тепловых сетей этот дефект отношения не имеет, так как трубопроводы ГВС в этот период не испытывались», — объяснили в «СИБЭКО», пообещав до 26 июня найти точное место повреждения и устранить его.





В этом месяце это не первый случай, когда новосибирцам в жару приходится подвергаться коммунальным испытаниям в своём жилище. В Октябрьском районе жители дома по ул. Никитина, например, столкнулись с горячими батареями в разгар лета.