Выпускник новосибирской гимназии рассказал, как сдал три ЕГЭ на сто баллов

Дмитрий Ромский, сдавший три ЕГЭ на 100 баллов
Дмитрий Ромский, сдавший три ЕГЭ на 100 баллов

Выпускник новосибирской гимназии № 11 «Гармония» Дмитрий Ромский сдал государственные экзамены по математике, информатике и физике на 100 баллов. 


Информацию подтвердила заместитель директора по учебной работе Лариса Шпигунова. «Он умница, учился в специализированном губернаторском классе», — прокомментировала Шпигунова. Гимназия находится на ул. Федосеева в микрорайоне «Золотая Нива».


«Он всегда был математиком — с самого 5-го класса планомерно занимался. Он знает гораздо больше, чем говорит. Он может рассказать любую математическую задачу так, что её поймет любой человек», — рассказала классный руководитель Людмила Лушникова.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ связался с бывшим школьником и узнал о грядущих планах.


«Я готовился много к экзамену по физике, остальные для меня были довольно простые. Ходил к репетитору по физике. Скорее всего, я отправлюсь в Москву, в МГУ им. Ломоносова — я получил 100 баллов по сибирской олимпиаде. Теперь появилось время для отдыха», 


— рассказал Дмитрий Ромский. 


Результаты ЕГЭ по информатике стали известны 14 июня,  по математике — 16 июня,  а по физике результаты были оглашены 19 июня, а Всероссийскую олимпиаду школьник сдал на 100 баллов в феврале.


Статистика показывает, что количество стобалльников в Новосибирской области растет. Так, в этом году 89 школьников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Мария Шевлягина
Фото Дмитрия Ромского

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