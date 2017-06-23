Выпускник новосибирской гимназии рассказал, как сдал три ЕГЭ на сто баллов

Дмитрий Ромский, сдавший три ЕГЭ на 100 баллов

Выпускник новосибирской гимназии № 11 «Гармония» Дмитрий Ромский сдал государственные экзамены по математике, информатике и физике на 100 баллов.





Информацию подтвердила заместитель директора по учебной работе Лариса Шпигунова. «Он умница, учился в специализированном губернаторском классе», — прокомментировала Шпигунова. Гимназия находится на ул. Федосеева в микрорайоне «Золотая Нива».







«Он всегда был математиком — с самого 5-го класса планомерно занимался. Он знает гораздо больше, чем говорит. Он может рассказать любую математическую задачу так, что её поймет любой человек», — рассказала классный руководитель Людмила Лушникова.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ связался с бывшим школьником и узнал о грядущих планах.





«Я готовился много к экзамену по физике, остальные для меня были довольно простые. Ходил к репетитору по физике. Скорее всего, я отправлюсь в Москву, в МГУ им. Ломоносова — я получил 100 баллов по сибирской олимпиаде. Теперь появилось время для отдыха»,





— рассказал Дмитрий Ромский.





Результаты ЕГЭ по информатике стали известны 14 июня, по математике — 16 июня, а по физике результаты были оглашены 19 июня, а Всероссийскую олимпиаду школьник сдал на 100 баллов в феврале.





Статистика показывает, что количество стобалльников в Новосибирской области растет. Так, в этом году 89 школьников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, что в два раза больше, чем в прошлом году.