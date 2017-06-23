Городецкий назвал отсутствие квартиры в сведениях о доходах вице-губернатора технической ошибкой

Вице-губернатор Юрий Петухов не первый раз попадает в расследования ФБК
Вице-губернатор Юрий Петухов не первый раз попадает в расследования ФБК

Фонд борьбы с коррупцией получил ответ от губернатора НСО Владимира Городецкого, в котором тот назвал отсутствие сведений о квартире площадью 140,6 кв. м в списке имущества вице-губернатора Юрия Петухова «технической ошибкой».


«Была выявлена техническая ошибка, заключающаяся в неотражении сведений о наличии на 31 декабря 2014 года в пользовании Петухова Ю.Ф. квартиры площадью 140,6 кв. м, которая устранена 27 апреля 2017 года путем внесения необходимых изменений в размещенные на указанном сайте сведения», — сообщается в официальном письме за подписью Владимира Городецкого.


«Эта история с квартирой, не вошедшей в декларацию от 2014 года. [Губернатор] ответил, что это была техническая ошибка, которую поправили. Что касается истории с квартирой за 2015 год, то там было сказано, что Петухов съехал с квартиры перед Новым годом, а с 1 января опять заехал, поэтому [квартиру] не задекларировал. В 2016-м всё нормально — он её (квартиру. — И.К.) задекларировал», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ юрист ФБК Вячеслав Гимади.


Помимо неточностей в сведениях о доходах Петухова с квартирами, ФБК обращало внимание, что там не хватает информации и о его машинах. Прокуратура же дала позднее ответ, что нарушений не обнаружила.

Илья Калинин
Фото Анны Золотовой

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