Сотрудников университета экономики эвакуировали из-за пожара в библиотеке

Пожар произошёл около 13:00
Пожар произошёл около 13:00

Днём 23 июня в Новосибирске загорелась библиотека Новосибирского государственного университета экономики и управления. 


Университет расположен в центре города, на ул. Каменская, 52. Сотрудники университета вызвали пожарных около 13:00. Уже в 13:24 5 расчётов пожарных приехали на место и за 10 минут потушили огонь, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


Студентов и сотрудников университета эвакуировали из здания
Студентов и сотрудников университета эвакуировали из здания


Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец происшествия, в здании вуза шёл ремонт аудиторий — скорее всего, загорелась краска, стоявшая рядом со строительным мусором.


Официальная причина возгорания, подчеркнули в МЧС, пока уточняется.


Пожары в вузах Новосибирска — происшествие довольно редкое, но всё же иногда случаются. Так, в марте прошлого года в Кировском районе вспыхнула пристройка к одному из корпусов НГТУ — эвакуировать пришлось около 80 студентов и преподавателей.

Мария Шевлягина 
Фото Александра Ощепкова

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