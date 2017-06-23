Сотрудников университета экономики эвакуировали из-за пожара в библиотеке

Пожар произошёл около 13:00

Днём 23 июня в Новосибирске загорелась библиотека Новосибирского государственного университета экономики и управления.





Университет расположен в центре города, на ул. Каменская, 52. Сотрудники университета вызвали пожарных около 13:00. Уже в 13:24 5 расчётов пожарных приехали на место и за 10 минут потушили огонь, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.







Студентов и сотрудников университета эвакуировали из здания





Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец происшествия, в здании вуза шёл ремонт аудиторий — скорее всего, загорелась краска, стоявшая рядом со строительным мусором.





Официальная причина возгорания, подчеркнули в МЧС, пока уточняется.





Пожары в вузах Новосибирска — происшествие довольно редкое, но всё же иногда случаются. Так, в марте прошлого года в Кировском районе вспыхнула пристройка к одному из корпусов НГТУ — эвакуировать пришлось около 80 студентов и преподавателей.