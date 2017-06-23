14-летняя сибирячка прошла кастинг в рекламу Китая и Кореи

Девушки, пришедшие на кастинг для представителей азиатских модельных агентств

В агентстве Elite Stars прошёл кастинг молодых моделей, организованный для прибывших из Китая и Кореи скаутеров — представителей крупнейших азиатских модельных агентств.







«Понравилась всем очень сильно 14-летняя девочка Строкина Анастасия. У неё очень модный типаж — беби-фейс. Как они (скаутеры. — И.К.) говорят: "кьют" — милая. У Насти первый контракт будет уже в августе-сентябре в Японии (был заключен ещё до кастинга. — И.К). С крупным модельным агентством Donna [Models]. Многие топовые мировые модели начинали свою карьеру именно с этого агентства», — рассказала директор агентства Elite Stars Наталья Грель.





14-летняя Анастасия Строкина поразила иностранцев своей внешностью и стала звездой кастинга





Как рассказала Наталья, на кастинге присутствовало порядка 50 моделей. Из них для работы за границей — на азиатском модельном рынке — будет отобрана примерно половина девушек и позднее вызвана на работу в эти страны.





Как правило, отбор происходит для рекламы в каталогах и на подиумах одежды местных производителей, но иногда девушкам достаются контракты с известными японскими компаниями-производителями различной техники. Несколько лет назад новосибирская модель Олеся Романенко, тогда ещё школьница, через агентство Donna Models получила контракт с Panasonic, и эта реклама использовалась во всем мире.





Настя ещё ученица — после школы хочет стать ветеринаром





На прошлом аналогичном кастинге иностранцы пришли в восторг от 16-летней начинающей модели Валентины Звонковой.