УАЗ собрал «паровоз» из автомобилей на проспекте Строителей

Авария на пр. Строителей

Утром 23 июня на пр. Строителей в Советском районе Новосибирска УАЗ собрал «паровоз» из 3 машин.





«Столкновение ВАЗ-2107, Audi Q7, KIA Venga и УАЗа произошло после поворота с Бердского шоссе на пр. Строителей.





Участники двигались друг за другом в потоке в сторону ул. Героев Труда. Автомобиль ВАЗ-2107 остановился в потоке, за ней встали "Ауди" и "КИА", а УАЗ всех собрал»,





— говорится в сообщении специалистов мобильного приложения «Автоспас Новосибирск». Водитель УАЗа признал свою вину в аварии.







Водитель УАЗа собрал «паровоз» из автомобилей ВАЗ-2107, Audi Q7, KIA Venga

Как отметили специалисты приложения, после аварии там внезапно перестал работать светофор, из-за чего движение было сильно затруднено.







Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, затруднение на въезде с Бердского шоссе на пр. Строителей сохраняется — скорость составляет 10 км/ч.





Авария на повороте на пр. Строителей привела к затору на Бердском шоссе





Вчера произошла подобная массовая авария в Заельцовском районе — тогда столкнулись самосвал МАЗ, грузовик Hino, Toyota Corolla и Toyota Nadia на повороте с ул. Владимировской на ул. Сухарную.





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