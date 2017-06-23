УАЗ собрал «паровоз» из автомобилей на проспекте Строителей

Авария на пр. Строителей 
Авария на пр. Строителей 

Утром 23 июня на пр. Строителей в Советском районе Новосибирска УАЗ собрал «паровоз» из 3 машин.


«Столкновение ВАЗ-2107, Audi Q7, KIA Venga и УАЗа произошло после поворота с Бердского шоссе на пр. Строителей.


Участники двигались друг за другом в потоке в сторону ул. Героев Труда. Автомобиль ВАЗ-2107 остановился в потоке, за ней встали "Ауди" и "КИА", а УАЗ всех собрал»,


 — говорится в сообщении специалистов мобильного приложения «Автоспас Новосибирск». Водитель УАЗа признал свою вину в аварии.


Водитель УАЗа собрал «паровоз» из автомобилей ВАЗ-2107, Audi Q7, KIA Venga
Водитель УАЗа собрал «паровоз» из автомобилей ВАЗ-2107, Audi Q7, KIA Venga

Как отметили специалисты приложения, после аварии там внезапно перестал работать светофор, из-за чего движение было сильно затруднено.


Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, затруднение на въезде с Бердского шоссе на пр. Строителей сохраняется — скорость составляет 10 км/ч.


Авария на повороте на пр. Строителей привела к затору на Бердском шоссе
Авария на повороте на пр. Строителей привела к затору на Бердском шоссе


Вчера произошла подобная массовая авария в Заельцовском районе — тогда столкнулись самосвал МАЗ, грузовик Hino, Toyota Corolla и Toyota Nadia на повороте с ул. Владимировской на ул. Сухарную.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Мария Шевлягина
Фото vk.com/avtospas54rus (1, 2), yandex.ru/maps (3)

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