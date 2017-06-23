Вольер бурого медведя

Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило заказал проект вольеров для медведей, а также ремонт кровли зимнего павильона для тигров и трёх бассейнов для птиц.





Результаты аукциона по поиску компании, которая сможет это сделать, станут известны 3 июля, после чего за 10 дней подрядчик должен будет разработать проект. Начальная (максимальная) цена контракта — 215,9 тыс. руб.





«Организация пространства и декоративное оформление внутри вольера должны максимально приближать к условиям среды обитания животных и стремиться к демонстрации животных с минимумом ограждений в естественной среде», — отмечается в документах госзакупок.







Вольер должен быть комфортным для животного, удобен для обслуживания и привлекательным для посетителей, отмечается в заявке на аукцион. Там должны быть места отдыха и укрытий от внимания посетителей, правильно размещены места для кормления и поилки.







В проекте должны быть вольеры для пары бурых медведей и для молодняка общей площадью 460 кв. м, для пары уссурийских медведей и пары очковых медведей (площадь около 300 кв. м). Среди того, что обязательно должно быть в клетках — стволы деревьев, настилы, канаты и пни. «В вольере предусмотреть речку, вытекающую из водопада. Фильтрация воды осуществляется по принципу рециркуляции воды через биологический и механический фильтр», — говорится в документах.







Очертания вольера должны быть плавные, без острых углов, с безопасными металлическими дверями с обрешетчатым окном для входа персонала в кормовые отсеки.







Амурский тигр в Новосибирском зоопарке





Также 19 июня зоопарк заказал ремонт кровли зимнего павильона для тигров за 1 млн 50 тыс. руб. Итоги аукциона подведут 30 июня. Подрядчик должен будет за 10 дней после заключения контракта разобрать 100 кв. м кровли из ондулина и уложить гибкую черепицу коричневого цвета.







В начале месяца зоопарк уже заказал проекты новых вольеров для африканского льва и амурского тигра. Ранее замдиректора Новосибирского зоопарка Ольга Шило поясняла необходимость работ тем, что «зоопарк начал переезжать в 80-х годах, вольеры строили ещё заводы, и их надо реконструировать».