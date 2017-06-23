Новосибирский театр меняет старый паркет на мрамор

Паркет в театре прослужил довольно долго

Новосибирский театр «Глобус» объявил аукцион на закупку двух видов мрамора — он пойдёт на замену паркета в фойе.







«Меняем наш старый паркет на это [мраморное] покрытие. Он прослужил 33 года», — рассказала представитель пресс-службы театра Виктория Буго.





Театр разместил закупку у единственного поставщика на сайте госзакупок 21 июня. Культурное учреждение заказывает натуральный и искусственный мрамор почти на 7 млн руб. Камень пойдёт на замену пола верхнего фойе.





Подрядчик, имя которого в документах закупки не указано, должен будет завершить работы к 10 сентября. При этом в театре не смогли пояснить, почему требуется именно два мрамора — натуральный и искусственный.





По словам представителя «Глобуса», руководство театра и технические службы неоднократно совещались при выборе покрытия пола и решили, что мрамор будет оптимальным вариантом. «Все проверки пройдены. Нашим зрителям будет комфортно и красиво», — заверила Буго. Она отметила, что в нижнем фойе театра замена пола не требуется — он сделан из гранита.





Начальная (максимальная) цена договора — 6 млн 896 тыс. руб. Он финансируется из бюджета Новосибирской области.





Новосибирский молодёжный театр «Глобус» считается одним из старейших театров города, он основан в 1930 году. Театр является настоящим символом Новосибирска. В прошлом году он даже номинировался на архитектурную премию «Приметы городов».