На левом берегу заработало кафе, где готовят гречку на кокосовом молоке

В зале кафе всего три столика. Фото Стаса Соколова
В зале кафе всего три столика. Фото Стаса Соколова


В Новосибирске недалеко от торгового комплекса «Амстердам» открылось кафе здорового питания под названием «То что можно».


Заведение на ул. Геодезической открыли Кирилл Петкун и Дарья Крестьянникова, для которых это первый проект в рестораном бизнесе. Кафе разместилось в доме, который стоит внутри квартала, поэтому заметить его вывеску с улицы довольно сложно. 


«Зато у фитнес-центра в "Амстердаме" окна прямо на нас выходят — там как раз стоят беговые дорожки. Так что они сначала там бегут, а потом к нам забегают», — говорит Дарья. Предприниматели выбрали своей целевой аудиторией людей, следящих за своим питанием.


Вход в кафе расположен с торца здания, которое стоит внутри квартала. Фото Стаса Соколова
Вход в кафе расположен с торца здания, которое стоит внутри квартала. Фото Стаса Соколова


Часть блюд можно купить уже готовыми. Фото Стаса Соколова
Часть блюд можно купить уже готовыми. Фото Стаса Соколова


В кафе всего порядка 6–8 посадочных мест, однако владельцы рассчитывают прежде всего на покупателей, которые будут брать еду и напитки навынос. В меню салаты с нутом (турецкий горох), авокадо, шпинатом и булгуром, овощное рагу с киноа, гречка на кокосовом молоке с кокосовой стружкой и т.д. Салат и горячее обойдутся в среднем в 300 руб.


В заведении принципиально не используют сахар — вместо него к напиткам можно взять фруктозу. Вся посуда в кафе из биоразлагаемых материалов.


В привычные блюда в кафе добавляют неожиданные ингредиенты. Например, эти сырники сделаны с кокосовой стружкой. Фото Стаса Соколова 
В привычные блюда в кафе добавляют неожиданные ингредиенты. Например, эти сырники сделаны с кокосовой стружкой. Фото Стаса Соколова 


Направление «здорового питания» в Новосибирске развивается в последние годы довольно активно, хотя работающие в нём заведения это, как правило, небольшие проекты энтузиастов. Среди наиболее заметных примеров такого рода можно назвать кафе Bottva, которое открылось в прошлом году в центре «Мира», детокс-кафе «После шести» на ул. Советсткая и точка «Шпинат» на фуд-корте ТЦ «Галерея Новосибирск».

Стас Соколов
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