На «Студенческой» открылся обновлённый вход в метро

Чтобы отремонтировать вход в метро, рабочим понадобилось чуть больше 4 месяцев

Сегодня, 23 июня, в Ленинском районе Новосибирска открылся вход на станцию метро «Студенческая», который не работал больше 4 месяцев.







То, что отремонтированный вход на станцию «Студенческая» со стороны главного корпуса НГТУ снова открылся для пассажиров, корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил сегодня утром.







Этот вход не работал с 11 февраля. Одновременно с ним на ремонт закрылись ещё два входа в метро — на станциях «Гагаринская» (со стороны ул. Кропоткина, ТЦ «Океан») и «Красный проспект» (со стороны Дворца бракосочетания). Ремонт на этих объектах закончился чуть раньше, чем на «Студенческой»: оба входа заработали 21 июня.







Как уточнили в пресс-службе метрополитена, во время ремонта входа на станции «Студенческая» проводились «абсолютно те же самые» работы, что и на двух других станциях метро.







Ранее, во время открытия отремонтированного входа на станцию «Красный проспект», в мэрии сообщали, что на этом объекте облицевали стены термообработанным гранитом, отремонтировали ступени лестничных маршей и ногоочистительные приямки. Также на входе поставили новые двери со специальным пяточным механизмом. Кроме того, установили новые неразрывные цельные поручни. На всех отремонтированных входах в метро появились навесные потолки. Также полностью заменена электропроводка и установлены новые светодиодные светильники.





Отремонтированный вход в метро на «Студенческой» открылся 23 июня





После ремонта на «Студенческой»



