Средняя зарплата новосибирцев перевалила за 32 тысячи

За 10 лет зарплаты новосибирцев в среднем выросли больше чем в 2,5 раза, подсчитали статистики
За 10 лет зарплаты новосибирцев в среднем выросли больше чем в 2,5 раза, подсчитали статистики

Статистики опубликовали данные о средней зарплате в НСО — за несколько месяцев она выросла на 2 тыс. руб.


По данным Новосибирскстата, в первые 4 месяца этого года средняя зарплата в Новосибирской области достигла 32 484 руб. в месяц. По сравнению с данными за 2016 год она поднялась на 2,3 тыс. руб. — тогда она составила 30,1 тыс. руб.  


Статистики подсчитали, что на протяжении последних 10 лет среднемесячная зарплата в регионе постоянно растёт. 


Так, в 2007 году номинальная зарплата населения составляла лишь 12 тыс. руб., а в 2012-м увеличилась больше чем на 10 тыс. руб. Подобный рост прогнозируют власти на ближайшие 3 года


 

Несмотря на то, что средние зарплаты новосибирцев растут, недавно стало известно, что доходы бюджетников резко упали.

Кирилл Шматков
Фото Ольги Бурлаковой 
Инфографика автора

Прочтений: 7568
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (275)275
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено