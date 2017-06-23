Средняя зарплата новосибирцев перевалила за 32 тысячи

За 10 лет зарплаты новосибирцев в среднем выросли больше чем в 2,5 раза, подсчитали статистики

Статистики опубликовали данные о средней зарплате в НСО — за несколько месяцев она выросла на 2 тыс. руб.





По данным Новосибирскстата, в первые 4 месяца этого года средняя зарплата в Новосибирской области достигла 32 484 руб. в месяц. По сравнению с данными за 2016 год она поднялась на 2,3 тыс. руб. — тогда она составила 30,1 тыс. руб.







Статистики подсчитали, что на протяжении последних 10 лет среднемесячная зарплата в регионе постоянно растёт.





Так, в 2007 году номинальная зарплата населения составляла лишь 12 тыс. руб., а в 2012-м увеличилась больше чем на 10 тыс. руб. Подобный рост прогнозируют власти на ближайшие 3 года.









Несмотря на то, что средние зарплаты новосибирцев растут, недавно стало известно, что доходы бюджетников резко упали.

