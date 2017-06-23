В новосибирских школах начались выпускные вечера

Выпускной вечер в новосибирской школе
Выпускной вечер в новосибирской школе

В Новосибирске начались массовые выпускные школьные вечера. Несколько школ, лицеев и гимназий проведут праздник уже сегодня, 23 июня. 


В этом году закончили школы 6735 одиннадцатиклассников, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска. Выпускные вечера были назначены на даты с 20 по 30 июня, а 26 июня состоится торжественное чествование выпускников, награждённых золотой медалью «За особые успехи в учении» по итогам 2016/2017 учебного года.


Корреспонденту НГС.НОВОСТИ стало известно, что свои вечера выпускники будут проводить в банкет-холле «Белый зал», Paradise, гостиничном комплексе «Млечный путь», спа-отеле Crona, парк-отеле «Шишка» и в других местах.


Перед выпускными почти весь июнь школьники сдавали ЕГЭ, дата первого экзамена была 29 мая. Школьники сдали географию, информатику и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии).

Алёна Золотухина
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