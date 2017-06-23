Новосибирцы завалили соцсети видео концерта рок-звезды в кинотеатре

Концерт пришёлся зрителям по душе

Вечером 22 июня на летней сцене новосибирского кино-кафе «Премьера» при кинотеатре «Победа» состоялся концерт рок-певицы Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы».





Поклонники певицы, побывавшие на её выступлении, активно делятся фотографиями и видеороликами с концерта в социальных сетях.







«Это было зажигательно, давно я так не орала и хлопала (мозоль и синяк на пальце), я счастливый человек», «Арбенина — это просто живая лава энергии с голосом, вызывающим мурашки», — пишут в своих постах зрители, побывавшие на концерте.





По данным на сайте «Победы», стоимость билетов на этот концерт варьировалась в диапазоне от 1750 руб. до 8000 руб.

Диана Арбенина на летней сцене @premierecafe ❤️ Публикация от Кинотеатр «Победа» (@kinopobeda) Июн 22 2017 в 6:26 PDT













Моя новая любимая песня. Великолепный концерт. Сумасшедшая энергия . Девочки мои прекрасные (и мальчики тоже) большие молодцы😘 Публикация от Лидия Маркова (@markova_lidia) Июн 22 2017 в 10:03 PDT





живой звук -Арбенина-это просто живая лава энергии с голосом, вызывающим мурашки #дианаарбенина#ночныеснайперы #новосибирск #кинотеатрпобеда#живойзвук #музыка #31весна Публикация от Ксения (@ksushka0530) Июн 22 2017 в 9:31 PDT





Отличный вечер, прекрасный концерт,волшебная Диана!❤️🌹🎤🎸#lifeisgood #арбенина #моелето Публикация от Aliya (@aliyasurova) Июн 22 2017 в 8:46 PDT





@evgeniao пожалуйста! 😊 Публикация от Любовь Черемисина (@lucheremisina) Июн 22 2017 в 8:40 PDT





Классная у меня работа, прям сама себе завидую Публикация от Лидия Маркова (@markova_lidia) Июн 22 2017 в 7:58 PDT





Катастрофически #ночныеснайперы Публикация от Чё Гевара (@chochokavo) Июн 22 2017 в 7:04 PDT

До этого Диана Арбенина приезжала в Новосибирск три месяца назад — в апреле 2017 года, чтобы дать концерт в клубе «Максимилианс». Тогда она тоже заглянула в «Победу», чтобы посмотреть фильм «Как чокнутые», который шёл в рамках фестиваля нового итальянского кино.

