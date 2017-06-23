Новосибирцы завалили соцсети видео концерта рок-звезды в кинотеатре

Концерт пришёлся зрителям по душе
Концерт пришёлся зрителям по душе

Вечером 22 июня на летней сцене новосибирского кино-кафе «Премьера» при кинотеатре «Победа» состоялся концерт рок-певицы Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы».


Поклонники певицы, побывавшие на её выступлении, активно делятся фотографиями и видеороликами с концерта в социальных сетях.


«Это было зажигательно, давно я так не орала и хлопала (мозоль и синяк на пальце), я счастливый человек», «Арбенина — это просто живая лава энергии с голосом, вызывающим мурашки», — пишут в своих постах зрители, побывавшие на концерте.


По данным на сайте «Победы», стоимость билетов на этот концерт варьировалась в диапазоне от 1750 руб. до 8000 руб.

Диана Арбенина на летней сцене @premierecafe ❤️

Публикация от Кинотеатр «Победа» (@kinopobeda)







@evgeniao пожалуйста! 😊

Публикация от Любовь Черемисина (@lucheremisina)


Классная у меня работа, прям сама себе завидую

Публикация от Лидия Маркова (@markova_lidia)


Катастрофически #ночныеснайперы

Публикация от Чё Гевара (@chochokavo)

До этого Диана Арбенина приезжала в Новосибирск три месяца назад — в апреле 2017 года, чтобы дать концерт в клубе «Максимилианс». Тогда она тоже заглянула в «Победу», чтобы посмотреть фильм «Как чокнутые», который шёл в рамках фестиваля нового итальянского кино.

Ольга Хмелевская
Скриншот instagram.com/ie_vinokurova (1), фото instagram.com: kinopobeda (2), ksushka0530 (3), markova_lidia (4), chochokavo (5)
Видео instagram.com: zhilina_lena (1), afinatour (2), markova_lidia (3), aliyasurova (4), lucheremisina (5)

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