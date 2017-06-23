В «Бугринской роще» молодой человек выпал из окна на 8-м этаже

Юноша получил смертельные травмы

В Новосибирске в микрорайоне «Бугринская роща» 17-летний юноша погиб, выпав из окна восьмого этажа.







Трагедия произошла сегодня, 23 июня, между 5 и 6 часами утра в одном из домов по ул. Аникина. Юноша упал с восьмого этажа, он скончался на месте от полученных травм, рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе следственного управления СКР по НСО.





«Следователи работают на месте — проводят осмотр места происшествия, опрашивают домочадцев», — сказали в СК, уточнив, что подросток жил в этом доме вместе с родителями.





В Новосибирске с начала лета это не первый случай смертельного падения с высоты. В начале июня ещё сразу две трагедии разыгрались в Первомайском районе. 11 июня при падении из окна 8-го этажа дома погиб 33-летний мужчина, а ранее, 8 июня, получила несовместимые с жизнью травмы 36-летняя женщина. Она упала с 7-го этажа.