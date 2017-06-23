До «Чистой Слободы» пустили новый белорусский трамвай

Новый трамвай будет ходить до «Чистой Слободы»





В Новосибирске вышел на линию первый обновленный российско-белорусский трамвай. 23 июня первые пассажиры проехали на новом трамвае, сделанном российско-белорусским предприятием «БКМ-Сибирь». Трамвай будет ходить по маршруту № 2 «Площадь Маркса — Чистая Слобода».





На ремонт вагона власти потратили около 18 млн руб.





«Направление до "Чистой Слободы" наиболее актуальное, потому что есть принцип скоростного трамвая. Что такое скоростной трамвай? Это трамвай, который идет вне улично-дорожной сети. Если брать левый берег, это наиболее оптимальное направление, там практически новое состояние верхнего строения пути. И само направление соответствует концепции скоростного трамвая», — объяснил выбор маршрута начальник городского департамента транспорта Роман Дронов.





От площади Карла Маркса до микрорайона «Чистая Слобода» трамвай идет около 25 минут, если не случится никаких сбоев.





По словам генерального директора ООО «БКМ Сибирь» Александра Евдокимова, сейчас на предприятии в ремонте ещё два белорусских трамвая, которые планируют сделать к концу следующего месяца.





Напомним, первый белорусский вагон привезли в Новосибирск в марте, на модернизацию трамвая власти потратили около 18 млн руб. Он оборудован пандусом, в трамвае мягкие сиденья и, как пообещали на предприятии, мощная система отопления.

