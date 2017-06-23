В Новосибирске появился новый маршрут до популярного дачного общества

Работать на новом маршруте будут 6 микроавтобусов «Форд»
Работать на новом маршруте будут 6 микроавтобусов «Форд»

С 1 июля в Новосибирской области открывается новый маршрут от железнодорожного вокзала к густонаселённому дачному обществу.


Маршрут № 314 будет ходить от вокзала Новосибирск-Главный в дачное некоммерческое партнёрство «Усадьба Марьино» в селе Марусино. Необходимость маршрута возникла 


«в связи с активным заселением территорий Криводановского сельсовета и переездом граждан на постоянное место жительства в дачные общества»,


— рассказали в минтрансе Новосибирской области.


На маршруте будет 6 микроавтобусов «Форд», курсировать они будут с интервалом движения 17–20 минут. Перевозчик был выбран во время конкурса, им стал ИП Шишлаков В.В.


Автобусы будут ездить по Вокзальной магистрали, пр. Димитрова, Димитровскому мосту, пр. Энергетиков, ул. Большой, Криводановскому шоссе, ул. Горького в селе Марусино.


Маршрут автобуса № 314
Маршрут автобуса № 314


«Открытие маршрута предоставит возможность жителям "Усадьбы Марьино" осуществлять проезд до детских садов и школ в границах села Марусино. Кроме того, жители всей территории села смогут добираться до правого берега Новосибирска и обратно без пересадок, чего не было ранее», — сообщил глава минтранса Анатолий Костылевский.


В Новосибирске развивается транспортная система и открываются новые маршруты — с начала года заработал автобусный маршрут № 122 из Новосибирска в Толмачёво.

Ксения Евдокимова
Фото Сергея Пономарёва, фрагмент справочника 2ГИС

Прочтений: 10846
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено