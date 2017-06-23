В Новосибирске появился новый маршрут до популярного дачного общества

Работать на новом маршруте будут 6 микроавтобусов «Форд»

С 1 июля в Новосибирской области открывается новый маршрут от железнодорожного вокзала к густонаселённому дачному обществу.





Маршрут № 314 будет ходить от вокзала Новосибирск-Главный в дачное некоммерческое партнёрство «Усадьба Марьино» в селе Марусино. Необходимость маршрута возникла





«в связи с активным заселением территорий Криводановского сельсовета и переездом граждан на постоянное место жительства в дачные общества»,







— рассказали в минтрансе Новосибирской области.





На маршруте будет 6 микроавтобусов «Форд», курсировать они будут с интервалом движения 17–20 минут. Перевозчик был выбран во время конкурса, им стал ИП Шишлаков В.В.







Автобусы будут ездить по Вокзальной магистрали, пр. Димитрова, Димитровскому мосту, пр. Энергетиков, ул. Большой, Криводановскому шоссе, ул. Горького в селе Марусино.







Маршрут автобуса № 314





«Открытие маршрута предоставит возможность жителям "Усадьбы Марьино" осуществлять проезд до детских садов и школ в границах села Марусино. Кроме того, жители всей территории села смогут добираться до правого берега Новосибирска и обратно без пересадок, чего не было ранее», — сообщил глава минтранса Анатолий Костылевский.







В Новосибирске развивается транспортная система и открываются новые маршруты — с начала года заработал автобусный маршрут № 122 из Новосибирска в Толмачёво.