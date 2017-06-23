В аэропорту Толмачёво задержались пять рейсов из-за тумана

Туман сегодня в 6:00 в Кольцово

Утром 23 июня из-за густого тумана в новосибирском аэропорту Толмачёво задержались рейсы в Москву, Анталью и Прагу.





«На территории аэропорта Толмачёво и в зоне подхода к нему образовался густой туман. По состоянию на 06:40 местного времени минимальная видимость составляла 150 м», — рассказали в пресс-службе аэропорта Толмачёво.







Рейс У6 100 из Москвы отправили на запасной аэродром в Кемерово, рейсы авиакомпании S7 из Москвы, Пекина, Санкт-Петербурга и рейс RL 8066 из Антальи — в Барнаул.







Сейчас из Толмачёво задерживаются три рейса в Москву (до 10:30 и 10:40), до 11:00 задерживается рейс авиакомпании S7 в Прагу, а до 11:10 рейс RL 8065 в Анталью.

Пассажир рейса «Новосибирск – Прага» рассказал НГС.НОВОСТИ, что вылет задерживается на 4 часа. Регистрация на рейс должна была начаться в 8:20, однако примерно за час до этого времени регистрацию отложили сначала на 2 часа, потом ещё на час.







«Отправка задержанных рейсов будет осуществляться по мере прибытия воздушных судов с запасных аэродромов. В настоящее время видимость составляет более 10 000 метров. Аэропорт работает в штатом режиме», — добавили в «Толмачёво».







Вылеты рейсов часто задерживаются из-за плохой погоды: недавно рейс из Новосибирска в Краснодар не мог вылететь больше 16 часов из-за метели в Норильске.