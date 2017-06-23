Авария на повороте у Хилокского рынка закончилась для водителей больницей

Последствия аварии

Вечером 22 июня водители «Сузуки» и «Мицубиси» пострадали в аварии недалеко от Хилокского рынка в Ленинском районе Новосибирска.





ДТП произошло в 20:00 возле дома № 1/3 по ул. Хилокской. Как сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска, 57-летняя женщина за рулем «Сузуки SХ4» выезжала со второстепенной дороги (со стороны Аргунского переулка) и собиралась повернуть налево на ул. Хилокскую. В это время она столкнулась с «Мицубиси Лансер». Второй машиной управлял 23-летний водитель, который ехал по главной дороге — по ул. Хилокской в направлении ул. Петухова.







В ДТП пострадали оба водителя. Женщина, сидевшая за рулем «Сузуки», получила травму шейного отдела позвоночника. Водитель «Мицубиси» ушибся головой. В ГИБДД уточнили, что обоих водителей увезли в больницу, но после осмотра отпустили домой.





Авария случилась около 20:00





Оба водителя получили травмы





В этот же день ещё одно жёсткое ДТП произошло на Ордынской трассе под Новосибирском: «Нива» съехала в кювет и перевернулась. Пострадали трое пассажиров, в том числе ребёнок.