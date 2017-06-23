Синоптики рассказали о погоде на день рождения Новосибирска





Дожди и грозы ждут Новосибирск в его день рождения

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня — погода будет большей частью с ливнями и грозами, а столбик термометра поднимется до +28...+30 градусов.





«В субботу и воскресенье будет доминировать всё-таки погода с ливневыми грозовыми дождями. В субботу дожди более вероятны в южной и юго-западной части нашей области. Город может удержаться в полосе относительно повышенного давления.





25 июня, в День города, вероятны ливневые и грозовые дожди с порывистыми ветрами до 15 м/с.





В понедельник также остаётся вероятность грозовых ливней», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





По его словам, в южных и юго-восточных районах области, несмотря на ослабление жары, вероятность температуры до +30 градусов и выше сохраняется.





«Днём будет +25…+31 градус, в ночные часы от +11…+18 градусов», — сообщил Ренад Ягудин.





По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, сегодня, 23 июня, в Новосибирске днём будет без осадков, температура воздуха +25...+27. Завтра, 24 июня, в городе синоптики прогнозируют температуру чуть выше — +28...+30 и без осадков.





А вот в воскресенье в Новосибирске столбик термометра покажет +26...+28.





Неустойчивая погода с дождями и грозами установилась в Новосибирске с начала недели. По области во время ненастья сыплет град, а ветер вырывает с корнем деревья. Вчера жители Новосибирска стали свидетелями пыльной бури.





В День города редакция НГС.НОВОСТИ будет вести онлайн-репортаж — следите за обновлениями на сайте 25 июня.