Авиакомпанию оштрафовали за восьмичасовую задержку рейса из Новосибирска





Пассажирам пришлось прождать самолёт восемь часов

Мировой суд оштрафовал авиакомпанию «ИрАэро» на 50 тыс. руб. за 8-часовую задержку рейса из Новосибирска.





Регулярный рейс № РД-109 сообщением «Новосибирск – Улан-Удэ – Хабаровск» 12 апреля, в среду, вылетел вместо положенных по расписанию 15:10 в 23:45, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.





«Причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна в аэропорт "Толмачёво"»,





— уточнил корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник Восточно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Владимир Сазонов.







На сайте авиакомпании указано, что рейс № РД-109 выполняется на самолётах Суперджет 200, рассчитанных на 50 пассажирских мест.







Транспортная прокуратура в связи с задержкой рейса возбудила дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).





Мировой суд рассмотрел дело, признал авиакомпанию виновной и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб.





Замруководителя отдела по связям с общественностью авиакомпании «ИрАэро» Елена Утешева сообщила НГС.НОВОСТИ, что в компании идёт расследование этого случая.







На этой неделе пассажиры аэропорта «Толмачёво» также были вынуждены долгое время ждать вылета рейса авиакомпании «Якутия» из Новосибирска в Нерюнгри. Рейс задержали практически на сутки. Между тем самой пунктуальной авиакомпанией аналитики РИА Рейтинга в этом году назвали новосибирскую S7 Airlines.