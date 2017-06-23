Десятки домов  вдоль Советского шоссе остаются без света из-за внезапного урагана

Налетевшая пыльная буря оставила без света десятки домов

В Новосибирске и Новосибирском районе десятки домов остались без электричества после внезапно налетевшего вечером 22 июня урагана.







Читатели сообщили НГС.НОВОСТИ об отсутствии электроснабжения в коттеджном посёлке Юный Ленинец и на ст. Мочище. Жители обоих насёленных пунктов утверждают, что такая ситуация повторяется после каждой грозы. «Диспетчерская не даёт никаких комментариев», — пожаловался житель коттеджного посёлка по имени Игорь сегодня, 23 июня, в 7:15 утра.





По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», в черте города нет света в нескольких домах на ул. Стофато, ул. Добролюбова и ул. Кошурникова. Причина аварийного отключения — повреждение воздушных линий электропередачи. Время устранения аварии — 12:00, сообщается на портале.





Резкое ухудшение погоды в Новосибирске и области произошло после 19:00. Над городом собрались плотные тучи и поднялся сильный ветер. Через час ураган закончился, но оставил после себя массу поваленных деревьев. Не обошлось без трагедии — в Академгородке рухнувшая трухлявая береза упала на голову 51-летней женщине. От полученной травмы она скончалась на месте.