Организаторы лотереи показали фото новосибирца, выигравшего 8 миллионов

Победитель лотереи

Организаторы «Гослото» раскрыли информацию о новосибирце, который в феврале 2017 года выиграл в лотерею почти 8 млн руб.





«Проверяя билет на сайте, я решил, что выиграл чуть более 8 тыс. руб., позвал родных на помощь: вдруг я что-то не так понял? Оказалось, что выигрыш исчисляется не тысячами, а миллионами. Это невероятное везение, и я до сих пор нахожусь под впечатлением от случившегося», — цитируют победителя лотереи Александра Вильгельмовича Д. в АО «Торговый дом «Столото» (организаторы розыгрыша).







В начале года, 18 февраля, житель Новосибирска выиграл суперприз в 7 990 520 руб. в 6208-м тираже «Гослото "5 из 36"». Как ранее рассказывали организаторы лотереи, победитель принял участие в одном тираже, сделав ставку 80 руб. Победной числовой комбинацией стала: 36, 18, 21, 09, 11.







Как уточнили в компании, Александр Вильгельмович работает в сфере электроснабжения. Он женат, у него две дочери и 4-летний сын, который увлекается ментальной арифметикой, гимнастикой и футболом. Старшая дочь победителя живёт в Санкт-Петербурге и профессионально занимается флористикой.







«Свой выигрыш счастливчик планирует потратить на семейные нужды — улучшить жилищные условия, а также вложить деньги в образование детей», — уточнили организаторы лотереи.







Недавно ещё один житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 млн руб. Победу ему принёс лотерейный билет, купленный за 100 руб.