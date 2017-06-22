Рухнувшая трухлявая берёза убила женщину в Академгородке

На месте происшествия
На месте происшествия

Сильный ветер, поднявшийся в Новосибирске вечером 22 июня, закончился трагедией: упавшее дерево убило женщину в Академгородке.


Происшествие случилось в лесной зоне на проспекте Строителей.


«Женщина, возвращаясь домой с работы, стала жертвой порывов ветра. <...> На голову женщине упала трухлявая берёза. Прибывшие на вызов спасатели МАСС, к сожалению, ничем помочь уже не могли. Женщина погибла», — сообщила муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) в своей группе в соцсети «ВКонтакте».


Как рассказал НГС.НОВОСТИ замначальника муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов, сообщение об этом происшествии поступило к спасателям около 19:40. 


В СУ СКР по Новосибирской области сообщили, что при падении дерева погибла 51-летняя женщина, трагедия произошла во время шквалистого ветра вблизи остановки общественного транспорта. В произошедшем разбираются следователи, они осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев.

Ольга Хмелевская
Фото муниципальной аварийно-спасательной службы

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