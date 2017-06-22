В Новосибирске поднялась пылевая буря

Пылевая буря в ЖК «Берёзки»
Пылевая буря в ЖК «Берёзки»

Вечером 22 июня в Новосибирске начался сильный ветер, который поднял над городом клубы пыли.


Резкое ухудшение погоды произошло после 19:00. Над городом собрались плотные тучи и поднялся сильный ветер. Читатель НГС прислал в редакцию видео пылевой бури над городом.


Синоптики предвещали в ближайшие дни дожди с грозами и ветер до 20 м/с. 21 июня пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин рассказал, что отдельные грозовые очаги могут сопровождаться выпадением града.


Если вы стали очевидцем пылевой бури или урагана, присылайте свои фото и видео в редакцию НГС через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. Лучшие кадры мы опубликуем.






Упавшее дерево остановило движение трамваев рядом с парком «Сосновый бор»
Упавшее дерево остановило движение трамваев рядом с парком «Сосновый бор»


На ул. Фадеева
На ул. Фадеева


На проспекте Коптюга в Академгородке ветка дерева рухнула на машину 
На проспекте Коптюга в Академгородке ветка дерева рухнула на машину 


Сломанное дерево в «Эдемском саду» (Калининский район)
Сломанное дерево в «Эдемском саду» (Калининский район)


На ул. Героев труда в Советском районе
На ул. Героев труда в Советском районе


Гроза в центре Новосибирска
Гроза в центре Новосибирска


Внезапно хлынувший дождь застал горожан врасплох
Внезапно хлынувший дождь застал горожан врасплох




«На "Снегирях" сорвало крышу с торгового центра, засыпало окрестности теплоизоляцией с неё, поломало тополя», — сообщает читатель НГС
«На "Снегирях" сорвало крышу с торгового центра, засыпало окрестности теплоизоляцией с неё, поломало тополя», — сообщает читатель НГС


Сломанное дерево на ул. Гидромонтажной (микрорайон «ОбьГЭС»)
Сломанное дерево на ул. Гидромонтажной (микрорайон «ОбьГЭС»)


Не обошла стихия и Бердск
Не обошла стихия и Бердск


После бури в Бердске
После бури в Бердске



Ольга Хмелевская
Фото читателей НГС (1, 3-5, 8,10, 11), Дмитрия Косенко (2), Юлии Шипициной (6), Густаво Зырянова (7), Ольги Власовой (9)
Видео читателей НГС (1, 2), instagram.com (3), Анны Наумцевой (4), Юлии Шипициной (5), Густаво Зырянова (6)

Прочтений: 9027
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (72)72
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено