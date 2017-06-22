В Новосибирске поднялась пылевая буря
Вечером 22 июня в Новосибирске начался сильный ветер, который поднял над городом клубы пыли.
Резкое ухудшение погоды произошло после 19:00. Над городом собрались плотные тучи и поднялся сильный ветер. Читатель НГС прислал в редакцию видео пылевой бури над городом.
Синоптики предвещали в ближайшие дни дожди с грозами и ветер до 20 м/с. 21 июня пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин рассказал, что отдельные грозовые очаги могут сопровождаться выпадением града.
Если вы стали очевидцем пылевой бури или урагана, присылайте свои фото и видео в редакцию НГС через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. Лучшие кадры мы опубликуем.
Ольга Хмелевская
Фото читателей НГС (1, 3-5, 8,10, 11), Дмитрия Косенко (2), Юлии Шипициной (6), Густаво Зырянова (7), Ольги Власовой (9)
Видео читателей НГС (1, 2), instagram.com (3), Анны Наумцевой (4), Юлии Шипициной (5), Густаво Зырянова (6)